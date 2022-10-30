«СКА – Хабаровск» обыграл «Волгарь» со счетом 3:1

Следующий матч Первой лиги пройдет 6 ноября Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

Футболисты «СКА – Хабаровск» одержали победу над астраханским клубом «Волгарь». Матч прошел в рамках Первой лиге на стадионе противника.

Игра 16-тура состоялась 29 октября. Встреча началась с гола от Артема Делькина, который забил в ворота «СКА – Хабаровск». В скором времени клубу удалось отыграться после забитого гола от Тимура Жамалетдинова. В конце первого тайма еще один мяч «Волгарю» забил Никита Мирошниченко.

Второй тайм был напряженным, игроки боролись изо всех сил. Астраханцам не удалось забить в ворота хабаровского клуба. Финальный аккорд в игре поставил Денис Фомин, забил еще один гол «Волгарю» на 63 минуте матча. Хабаровскому клубу удалось одержать победу со счетом 3:1.

«СКА – Хабаровск» набрал 23 очка и занял девятое место в турнирной таблице. «Волгарь» остается на восьмой позиции также с 23 очками. Астраханский клуб в следующем матче встретится с «Краснодаром-2». «СКА – Хабаровск» готовится к игре с ярославским «Шинником». Оба матча пройдут 6 ноября.

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