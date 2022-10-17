Лидер чемпионата не оставляет шансов: «СКА-Хабаровск» крупно проиграл «Алании» в гостях

Для «СКА-Хабаровск» это третье поражение подряд Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

Матч в Грозном против «Алании» из Владикавказа стал проверкой на прочность для подопечных Романа Шаронова. Череда поражений преследует дальневосточную команду. Это уже стоило выбыванием из гонки за Кубок России.

За основу армейцев дебютировал форвард Тимур Жамалетдинов. Место в воротах вновь занял Евгений Помазан. Именно неосторожность голкипера хабаровской команды стоила первого гола в матче. На шестой минуте страж ворот вышел за пределы штрафной площади, где его атаковал игрок «Алании». Соперники дальневосточников оказались расторопнее и первые добрались до отскочившего мяча. Дальний удар Ислама Машукова изменил счет на табло. За такой курьез и полученное повреждение Помазан был заменен на Ислама Имамова.

Под конец первого тайма «Алания» укрепила свое преимущество. Сольный проход полузащитника команды из Владикавказа завершился ударом, который заблокировали защитники «СКА-Хабаровск». В воздушной дуэли сильнее оказался Николай Гиоргобиани, отправив головой мяч в ворота.

Второй тайм начался с обоюдно острых позиционных атак, однако они не приносили никакого результата вплоть до 73-ей минуты. Алан Багаев после навеса с левого фланга пробил по воротам хабаровчан и первым успел на добивание, доведя счет до разгромного. Однако спустя несколько минут разыгранное стандартное положение завершил Томас Рукас. Это его первый гол в составе армейцев. Забитый мяч взбодрил дальневосточников, но не надолго.

Почти из такого положения, как и «СКА-Хабаровск», «Алания» выжала максимум. Розыгрыш штрафного закончился мощным ударом из-за предела штрафной в исполнении Алана Хабалова, который веерную прежний гандикап своей команды.

После 14-ти матчей «красно-синие» занимают 11-ую строчки таблицы Первой лиги и имеют в активе 17 очков. Следующий матч подопечные Романа Шаронова проведут 23 октября в Хабаровске. В гости к дальневосточникам приедет футбольный клуб «Велес» из Москвы.

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