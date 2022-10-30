«Я это все снимаю и выкладываю»: женщина из Хабаровска оскандалилась, шантажируя известного пранкера на камеру

Переиграл чернопиарщицу Фото: скриншот из видео

Жительница Хабаровска прославилась после скандального видео от пранкера Мартиза. На своем youtube-канале он выложил короткий ролик, на котором общался с женщиной в анонимном видеочате. Она сказала молодому человеку, что сама является блогершой, правда «из глубинки». Женщина также призналась, что ее аккаунты трижды блокировали за пикантные снимки порнографического характера, которые она демонстрировала всем желающим.

В разговоре с черноволосой дамой пранкер решил пошутить над ней. Мартиз сказал, что хочет сделать предложение девушке, но не решается. Причиной он назвал небольшой размер своего полового органа, после чего продемонстрировал лже-подарок, который ему якобы подарила любимая. После этого хабаровчанка решила пошантажировать молодого человека. Она сказала, что выложит в сеть позорный момент Мартиза, чтобы все увидели его в таком виде.

- Я это все снимаю и выкладываю. Я на этом зарабатываю деньги. Ты прославишься на всю Россию, - заявила жительница Хабаровска.

Однако получилось ровно наоборот. Видимо, женщина не подозревала о полумиллионной аудитории блогера. Он сам выложил ролик с происходящим, где записаны слова о будущем сливе. Подписчики заликовали, ведь теперь опозоренной выглядит именно шантажистка из Хабаровска.

- Хотела прославить, в итоге сама прославилась. Теперь зашкерится и не будет выходит из дома.

- Даже жаль ее огорчать

- Она точно заслуживает чтоб ее прославили на весь Хабаровск

Видеоролик быстро разлетелся по соцсетям и городским пабликам. Пока что в женщине никто не узнал свою знакомую. Ее аккаунты также никому неизвестны. Личность женщины не установлена, как и тот факт, действительно ли она является блогером, шантажирующим людей. «КП» - Хабаровск» продолжает следить за развитием событий этой истории.

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