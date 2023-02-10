Убил одним ударом: житель Комсомольска лишил жизни незнакомку и спрятал ее труп в лесу в 2014 году

Труп парень оставил в лесочке и поспешил скрыться Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Житель Комсомольска-на-Амуре за свои 29 лет успел наделать много всякого. На его счету и убийства, и разбой, и кража. За все свои криминальные дела Максим (имя изменено - прим. ред.) получил срок. Пока сидел, вскрылось еще одно преступление.

ЗАГАДОЧНАЯ ВСТРЕЧА

В июне 2014 года парень каким-то магическим образом оказался в одной машине с 49-летней женщиной. Магическим - потому что сам ушел в полное отрицание и не рассказывает, как это случилось. Из-за чего-то (заключенный также не посчитал нужным раскрыть подробности) они поссорились, и пассажирка решила выйти из машины.

Комсомольчанин пошел за ней и ударил ее кулаком по голове. Женщина рухнула на землю и скончалась на месте. Максим врачей вызывать не стал, а положил тело в машину. Труп он оставил в лесочке в Ленинском округе Комсомольска и поспешил скрыться. Погибшую в сентябре того же года нашел сборщик металлолома.

КРИМИНАЛЬНОЕ ПРОШЛОЕ

- В ходе расследования с участием сотрудников отдела криминалистики следственного управления проведен широкий комплекс следственных и процессуальных действий, в том числе проверка показаний на месте, допросы свидетелей случившегося, экспертизы. Их результаты позволили установить лицо, причастное к совершению преступления, и направить уголовное дело в суд, - прокомментировала Дарья Немцева, официальный представитель СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Сам Максим к этому времени уже отбывал наказание за целый «букет» преступлений. Согласно приговору краевого суда, первое было совершено в июле 2014 года - за месяц до описываемых выше событий. Вечером парень вместе с подельником напали на женщину, чтобы украсть у нее золотые украшения. Жертву они задушили. Второе преступление было совершено в августе того же года. Максим со знакомыми изрезали мужчину. От полученных травм потерпевший скончался.

ОФИЦИАЛЬНО

Суд по делу об убийстве незнакомки накануне завершился обвинительным приговором.

- Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет. По совокупности с приговорами, наказания по которым не отбыты осужденным, он будет отбывать 24 года 11 месяцев в исправительной колонии строгого режима, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Тихоньких, помощник прокурора города Комсомольска-на-Амуре.

Приговор в законную силу не вступил.

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