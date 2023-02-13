«Летим в 100!»: под Хабаровском прошли гонки среди автолюбителей Фото: Екатерина ЛЕСКОВА

На Большом Уссурийском острове в минувшие выходные прошло крутое соревнование. 62 команды автомобилистов приехали сюда в свой выходной, чтобы выяснить, кто из них самый быстрый. Лихачи собрались со всего Дальнего Востока: Комсомольск-на-Амуре, Биробиджан, Спасск, Владивосток и, конечно, Хабаровск. За рулем пилот, а второй человек - штурман, он обязан подсказывать водителю особенности трассы. Это уже четвертый этап чемпионата Хабаровского края по гонкам.

- Сегодня у нас дисциплина ралли-спринт. Участники должны проехать дистанцию в четыре километра как можно быстрее. Время прохождения у них потом суммируется, и в итоге определяется лучший. То есть в сумме времени должно быть как можно меньше. В среднем проходят трассу за четыре минуты, - объяснил «КП» - Хабаровск» Алексей Надильный, организатор гонок ICE BURN 2023.

ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ

Многие участники разгоняются до 100 километров в час, а на поворотах сбавляют скорость примерно до 60. Несмотря на внешнюю экстремальность спорта, водители зачастую спокойны. Наравне с мужчинами соревнуются и женщины.

- Главное не то, какого ты пола, а какой ты профессионал. Надо иметь огромное желание, любить автоспорт, подготовить машину и иметь опыт вождения. Я с детства знала, что когда вырасту, у меня будет автомобиль. Тогда мечтала о «Волге», а потом, когда узнала, что есть машины получше, мои предпочтения изменились, - поделилась впечатлениями одна из гонщиц.

Участницы говорят, что азарт появляется во время езды. Так, внешне спокойная пилот Людмила может в порыве крикнуть: «Летим в 100!», подразумевая, что сейчас они разгонятся до 100 километров в час. А вот перед заездом женщины не волнуются. Скорее настраиваются и все перепроверяют. В подобном спокойствии находятся и другие водители.

- Волнения особого уже нет, я давно езжу. Психологически более-менее научился справляться с эмоциями. Как только стартуешь, все, голова отключается, у тебя есть дорога, руль, и ты летишь на финиш, - пояснил другой участник.

В этом этапе чемпионата могли участвовать все желающие с исправным автомобилем. Следующие гонки пройдут в марте. Соревнование ужесточится: в бой ворвутся водители на спортивных авто.

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