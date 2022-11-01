Сумка разDIORа: Богатейший модный дом судится с продавщицей из Биробиджана из-за китайской сумки

Примерно из-за такой самопальной сумки и разгорелась судебная тяжба Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Это Биробиджан - город в Еврейской автономной области, которую с Китаем соединяет двухкилометровый железнодорожный мост, поэтому «привет», «шалом», «нихао» здесь сосуществуют рядом. Город, в котором китайских товаров больше, чем еврейской самобытности, а на главной улице пестрит известнейшими мировыми брендами вещевой рынок. Именно здесь живет 65-летняя Ольга Бридова, продавец, два года отбивающаяся от судебных исков Dior. Потому что на полке в ее магазине была обнаружена сумка с логотипом легендарного бренда за 4600 рублей.

Здесь можно найти хоть «Гуччи», хоть «Версаче», хоть «Шанель» с «Диором» Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

ШМОТ, ДА НЕ ТОТ

Это постановление от 13 сентября 2022 года можно найти в открытом доступе на сайте Верховного суда. В нем - отказ в удовлетворении иска представителей компании Dior к гражданке Бридовой О. о взыскании 146 040 рублей за обнаруженный в магазине, где она работала продавцом, контрафакт. А именно сумки Dior, которая, судя даже по ценнику, могла быть чем угодно, только не произведением модного дома. Суд начался два года назад с местного, биробиджанского, дошел до Верховного, и это еще не финал - материалы вернули на новое рассмотрение. Началось все несколько лет назад. Ольга Бридова на тот момент - продавщица в магазине «Клатч», который находится в недрах местного ЦУМа. Типичного для небольших городов торгового центра с множеством бутиков внутри. Купить здесь можно все - хоть «Гуччи», хоть «Версаче», хоть «Шанель». Дураков, верящих в их подлинность, нет: всем ясно, что товар везут из Поднебесной, где его сутки напролет изготавливают китайские трудяги за юани.

Сумками из Поднебесной завалены и магазины, и рынки Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

По словам официального представителя полиции Еврейской АО Оксаны Ткачевой, проводился запланированный рейд в рамках операции «Контрафакт». Почему-то среди множества «люксовых» вещей именно сумка с «Диором» показалась проверяющим подозрительной.

- Стали оформлять протокол, пригласили понятых, трижды спросили, кому принадлежит сумка, и продавец сама ответила: ей лично, - объясняет Оксана Ткачева.

К чему такое самопожертвование? Можем предположить, что продавец заранее обговорила это со своим работодателем. Если возьмет вину на себя, то получит штраф тысяч пять, и сумму покроет начальник. А если магазин - там санкции в разы больше, до 100 тысяч рублей. Что-то подсказывает, что это распространенная практика, учитывая процент контрафакта в обороте ширпотреба.

Торговый центр стоит в самом центре города Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Другой вопрос - если на то пошло, в рамках «борьбы с контрафактом» здесь можно было выносить весь ЦУМ.

- А это никому не надо, - объясняет нам один из полицейских. - Вы ж понимаете, дело не в контрафакте. А надо выполнить план. Столько-то краж, столько-то мошенничества... Чем проще дело, тем лучше. Завел, раскрыл, по итогам месяца отчитался…

В итоге по статье «Производство в целях сбыта либо реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака…» суд в силу возраста и доходов Бридовой обязал ее выплатить штраф в пять тысяч рублей. Кстати, решение о штрафе было потом отклонено - в Биробиджане просто не смогли провести экспертизу на подлинность товара...

Тот самый магазин, с которого началось громкое дело Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

ДЕ-ФАКТО И ДЕ-ЮРЕ АТАКА ОТ КУТЮРА

Два года Ольга Андреевна жила спокойно. И вдруг в начале 2021-го прилетает повестка - вызов в биробиджанский суд: «Кристиан Диор Кутюр С. А.» намерен взыскать за незаконное использование товарного знака 146 040 рублей. Где модный дом Christian Dior Couture S. A. и скромный продавец?

Для защиты своего бренда французы, понятное дело, на другой конец евроазиатского континента сами не полетели. Поручили это крупной московской компании TKM International Consulting, представляющей интересы многих мировых брендов на территории России. Как до них дошла информация о магазинной проверке двухгодичной давности - неизвестно.

Полки магазинов в торговом центре завалены «брендами» Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Пенсионерка, как говорится, попала: потери «Диора» юристы оценили в 146 040 рублей - это так называемая упущенная выгода, столько бренд якобы потерял из-за продавщицы.

Гуманно посчитали ущерб по минимуму - самая дешевая сумочка у них стоила на тот момент 150 640 рублей (по курсу). Вычли стоимость реплики, вот и получился размер иска. Но дело о взыскании неожиданно застопорилось. Пенсионерка Бридова оказалась на удивление упертой. Позвольте, цена сумки 4600 рублей, но ее конфисковали, а не продали. К тому же в Биробиджане официальных магазинов «Кристиана Диора» нет и никогда не было, пенсионерка никак не могла составить французскому миллиардеру конкуренцию.

Цитируем определение Верховного суда: «Компания не представила доказательств, подтверждающих возникновение заявленных убытков в виде неполученного дохода и не подтвердила того, что реально лишилась доходов в связи с продажей Бридовой О. А. товара (сумки) с нанесенным на него товарным знаком Dior». Это первое.

Второе: а где подтверждение того, что сумка фальшивая? Экспертиза-то не проводилась. В-третьих, будь сумка скопирована с других моделей, вопросы были бы. Но ведь она оригинальная! То есть сидит где-то у себя на китайской фабрике сумочных дел мастер, придумывает: «Вот тут отрежем, тут пришьем, тут сделаем кармашек, тут молнию». Перед ним стоит коробочка с разной брендовой фурнитурой. Мастер протягивает руку - какая буковка под руку попалась, ту и пришлепал на свое творение. Французы сами признали, что у них не было в производстве такой модели.

«А кто сказал, что это Dior? Это просто D», - возмутились продавцы Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Так история превратилась в большой театр абсурда, напоминающий пикировку «кто кого». Апелляция, кассация, кассация на апелляцию. 13 сентября 2022 года высшая Судебная коллегия по гражданским делам разом отменила все предыдущие решения и направила дело туда, где оно началось - в Биробиджанский районный суд с посылом: начинайте все заново...

ЦЕНА ВОПРОСА

Общаться конкурентка «Диора» пока ни с кем не хочет. Оно и понятно, нервы. Занятно другое: у одной только компании «Кристиан Диор Кутюр С. А.» чистая прибыль за 2021 год составила около пяти миллиардов евро, а всего у семьи Арно таких брендов десяток. Знают ли они вообще о существовании Биробиджана, где живет около 70 тысяч человек, и отдельно взятой пенсионерки? Явно нет. А шуму-то, шуму…

Легкий люкс или паразитирование на громких именах? Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Комментарий юриста

Виктор Васильченко, эксперт в сфере защиты прав бренда:

- Я ничего странного не вижу в том, что компания отстаивает свой бренд. Если лепить ее логотип, товарный знак на всякие дешевые товары, это будет удешевлять бренд. Продавать товары под торговой маркой «Диор» может только правообладатель. В иных случаях это запрещено. То, что их из Китая тысячами везут, не аргумент. Здесь, конечно, интересный случай - во-первых, все крутится не вокруг крупной партии, а одной сумки. Только вот TKM International Consulting едва ли отступится. Повод такой упорной борьбы, скорее всего, не в денежном выигрыше и даже не в защите прав бренда. Просто проиграть любое дело для юристов такого уровня - это удар по собственному имиджу, который, как в известном слогане, «имеет значение».

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