«Хинди руси бхай бхай»: в Хабаровске отметили 75-летие отношений между Индией и Россией

В Хабаровске отметили 75-летие отношений между Индией и Россией Фото: Екатерина ЛЕСКОВА

Сцена Городского дворца культуры на один день превратилась в Дели. Все из-за того, что в Хабаровске отмечали 75-летие отношений между Россией и Индией. Изумлять хореографией в Хабаровск приехали восемь танцевальных коллективов со всего Дальнего Востока. Самым маленьким участницам ансамбля всего по 7 лет, и перед выступлением они репетировали свой танец около года.

- Мы уже не первый раз выступаем и поэтому не волнуемся. Постоянно репетируем вместе, дружим. Мы любим Индию. Хотим, чтобы Россия и Индия всегда дружили и не ссорились, - говорят «КП» - Хабаровск» маленькие танцовщицы.

В Хабаровске отметили 75-летие отношений между Индией и Россией Фото: Екатерина ЛЕСКОВА

Изюминка фестиваля - традиционная индийская свадьба. Разумеется, не настоящая. Невесте всего 14 лет, жениху - 21. По древним индийским обычаям это может и норма, а вот Уголовному кодексу России претит. Согласно традициям родители невесты могут готовить приданое с рождения, чтобы достойно выдать дочь замуж. Иначе - позор семье и роду. Бывает, что жених с невестой впервые видят друг друга на свадьбе - тоже из-за вмешательства в брак их родителей. И даже на этот раз свадьба тоже договорная: невеста - дочь организаторов, жених - сын их подруги. Видимо, это одна из причин, почему их союз ненадолго.

- Я помогаю маме и папе провести фестиваль, но и не против выступить на сцене. А так нам еще рано жениться. Да и вообще нафиг этих мужиков! - прокомментировала Диана Ни, юная невеста.

«При муже такого не говори!» - в шутку возмущается жених. Несмотря на веселое настроение, одежда на подставных супругах в серьезных традициях Индии. Настоящие также лепестки роз, которыми осыпали на сцене молодоженов. И даже точка на лбу невесты, которую рисовал на свадебном ритуале жених, символизируя прощание с девичеством. Всему этому покровительствует богиня Лакшми. Гости фестиваля с восторгом отзывались об увиденном.

- Это настолько полное погружение в Индию, мне даже показалось, что я где-то на настоящей индийской свадьбе. Мы будто гости, которых пригласили, пришли смотреть на танцы и самих жениха и невесту. Помню, в советское время мы с мамой ходили на индийское фильмы в кинотеатре. Очень нравилось, - сказала одна из зрительниц.

Фестиваль индийских танцев организован при поддержке Генерального консульства Индии во Владивостоке. Более того, подобные фестивали русской культуры проходят и в стране Болливуда. По словам организаторов, в Индии по-дружески относятся к россиянам и даже говорят: «Хинди руси бхай бхай». Это означает «Россия и Индия - друзья».

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