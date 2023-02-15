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Происшествия15 февраля 2023 4:34

За навагой, рискуя жизнью: 18 жителей Сахалина унесло в море на оторвавшейся льдине

На Сахалине спасли рыбаков, застрявших на оторвавшейся льдине
Оксана ШЕМЕТОВА
Рыбаков уносит на оторвавшихся льдинах на Сахалине каждый год

Рыбаков уносит на оторвавшихся льдинах на Сахалине каждый год

Фото: ГУ МЧС России по Сахалинской области

На Сахалине в погоне за уловом наваги рыбаки оказались в ловушке. Льдину, на которой находились 18 человек, оторвало и понесло в море. К счастью, никто из рыбаков не пострадал и не погиб, их удалось спасти сотрудникам областного МЧС.

Происшествие случилось утром 15 февраля в районе села Гребенское в Макаровском ГО. Кадры с места отрыва тут же попали в социальные сети. Как пишут местные жители в комментариях к сообщениям, такие ситуации происходят на Сахалине каждый год, и из раза в раз рыбаков спасают сотрудники МЧС.

В этот раз мужчины пошли за навагой, а в отлив и из-за ветра у побережья Охотского моря произошел отрыв ледового поля. Толщина льда там составляет 30-40 сантиметров. На помощь оказавшимся в ледяной западне сахалинцам быстро пришли волонтеры, жители и сотрудники местной администрации.

По сигналу на место приехали и специалисты МЧС, всего в спасательной операции участвовали 14 человек и семь единиц техники. Как сообщили «КП» - Хабаровск» в пресс-службе ведомства, все 18 человек удалось спасти.

- Администрация и волонтеры уже сработали, всех рыбаков переправили на сушу, - сказали в МЧС.

Эта ситуация, к счастью, разрешилась благополучно. Однако спасатели вновь призывают жителей и гостей острова не пренебрегать собственной безопасностью и не выходить на лед для рыбалки. Оторвавшуюся льдину может достаточно быстро отнести в открытое море, более того, человек может на ней не удержаться и упасть в ледяную воду.

В ноябре в Хабаровске на льдине понесло течением по реке мужчину, который вечером решил порыбачить. В тот день, 25 ноября, был сильный ветер и снегопад. Льдину быстро начало относить, однако спасатели на аэроботе нашли рыбака. Он не пострадал, но теперь много раз подумает, прежде чем выходить на лед.

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