За навагой, рискуя жизнью: 18 жителей Сахалина унесло в море на оторвавшейся льдине

Рыбаков уносит на оторвавшихся льдинах на Сахалине каждый год Фото: ГУ МЧС России по Сахалинской области

На Сахалине в погоне за уловом наваги рыбаки оказались в ловушке. Льдину, на которой находились 18 человек, оторвало и понесло в море. К счастью, никто из рыбаков не пострадал и не погиб, их удалось спасти сотрудникам областного МЧС.

Происшествие случилось утром 15 февраля в районе села Гребенское в Макаровском ГО. Кадры с места отрыва тут же попали в социальные сети. Как пишут местные жители в комментариях к сообщениям, такие ситуации происходят на Сахалине каждый год, и из раза в раз рыбаков спасают сотрудники МЧС.

В этот раз мужчины пошли за навагой, а в отлив и из-за ветра у побережья Охотского моря произошел отрыв ледового поля. Толщина льда там составляет 30-40 сантиметров. На помощь оказавшимся в ледяной западне сахалинцам быстро пришли волонтеры, жители и сотрудники местной администрации.

По сигналу на место приехали и специалисты МЧС, всего в спасательной операции участвовали 14 человек и семь единиц техники. Как сообщили «КП» - Хабаровск» в пресс-службе ведомства, все 18 человек удалось спасти.

- Администрация и волонтеры уже сработали, всех рыбаков переправили на сушу, - сказали в МЧС.

Эта ситуация, к счастью, разрешилась благополучно. Однако спасатели вновь призывают жителей и гостей острова не пренебрегать собственной безопасностью и не выходить на лед для рыбалки. Оторвавшуюся льдину может достаточно быстро отнести в открытое море, более того, человек может на ней не удержаться и упасть в ледяную воду.

В ноябре в Хабаровске на льдине понесло течением по реке мужчину, который вечером решил порыбачить. В тот день, 25 ноября, был сильный ветер и снегопад. Льдину быстро начало относить, однако спасатели на аэроботе нашли рыбака. Он не пострадал, но теперь много раз подумает, прежде чем выходить на лед.

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