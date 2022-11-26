И рыбку не поймал, и в беду попал: мужчину унесло на льдине по течению Амура

Рыбака унесло на льдине в Амур Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Ежегодно любители рыбалки испытывают свою удачу и лед реки на прочность, несмотря на то, что выход на него запрещен. Аналогичная ситуация произошла вечером 25 ноября в районе яхт-клуба в Хабаровске.

Около 19 часов в МЧС поступило сообщение о том, что от берега оторвалась льдина, на которой находился мужчина. Ее моментально снесло вниз по течению. Группа спасателей на аэробате без промедления отправилась на поиски горе-рыбака. Операция осложнялась сильным ветром и снегопадом.

С момента вызова прошло чуть менее часа, как льдина с «пассажиром» была обнаружена. К этому моменту «путешественник» успел доплыть пляжа «Дальдизель». Сотрудники ГУ МЧС России по Хабаровскому краю успешно сняли неудачливого рыбака и доставили на берег.

К счастью, мужчина не пострадал. Он отказался от медицинской помощи. А вот избежать профилактической беседы не смог. Спасатели рассказали о большом количестве летальных случаев в похожих ситуациях. Однако позже рыбака без улова отпустили домой.

- Достаточно тёплая осень привела к тому, что ледостав проходит медленно, а там где лёд уже покрыл всё поверхность водного объекта, он ещё совсем тонкий, неспособный выдержать вес даже маленького ребёнка, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Напомним, в кодексе Хабаровского края об административных правонарушениях существует статья об ответственности за выход и выезд на лед там, где установлены запрещающие знаки. Нарушителям грозят штрафы от 500 до 1000 рублей, а за выезд - от 1000 до 3000 рублей. Выход и выезд на лёд возможен только на ледовых переправах после их официального открытия.

Инспекторы отмечают, что выходить на лёд, особенно в тёмное время суток и непогоду, опасно для жизни. Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде.

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