Унизили, закрыв дверь перед лицом: житель Хабаровска жаждал мести и попытался сжечь людей заживо

Мужчина притащил бумагу, подложил ее под веранду дома и поджег Фото: СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО

Хабаровчанина Николая (имя изменено - прим. ред.) чуть меньше года назад ослепляющая месть толкнула на безрассудство. 44-летний мужчина попытался убить своих знакомых и возлюбленную жесточайшим образом. И все из-за обиды.

ГОРИТЕ

Дело было 4 декабря 2021 года в Кировском районе. Дама сердца выгнала Николая из дома из-за того, что тот спустил все деньги на алкоголь и не купил продуктов. Мужчина некоторое время поскитался и решил вернуться.

В этот момент в доме собралась и выпивала компания. Николай хотел присоединиться, но ему дали от ворот поворот и захлопнули дверь. Хабаровчанина это настолько оскорбило, что он поклялся отомстить.

Мужчина притащил бумагу и подложил ее под веранду дома. Дальше Николай все это поджег и стал наблюдать. Деревянный дом вспыхнул как спичка, хабаровчанин надеялся, что все находящиеся внутри погибнут. Однако люди смогли спастись, а вот дом за 900 тысяч рублей был уничтожен.

ОФИЦИАЛЬНО

Хабаровчанина быстро задержали. Уголовное дело было заведено по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом» и «Уничтожение чужого имущества».

- По уголовному делу проведен широкий круг следственных и процессуальных действий, в числе которых ряд экспертных исследований, допросы свидетелей случившегося и иные мероприятия, позволившие установить причастность мужчины к совершению инкриминируемого ему преступления и предъявить обвинение, - прокомментировали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе регионального СУ СКР.

Мужчине грозит до 20 лет колонии.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» - Хабаровск» обязательна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мстительный бывший: стали известны подробности сильного пожара с пострадавшими в хабаровском ателье

В Хабаровске мужчина поджег ателье, где работала его бывшая возлюбленная (подробнее)

«Ты сгоришь заживо»: житель Хабаровского края грозил сжечь бывшую и дважды поджег ее дом

Жителя Хабаровского края осудили за угрозу убить бывшую и поджог ее дома (подробнее)