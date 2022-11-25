Стал жертвой обстоятельств: житель Хабаровска получил ранение при стрельбе в Краснодарском крае

Мужчина устроил стрельбу у торгового центра в Крымске Фото: скриншот из видео

Маленький город в Краснодарском крае приковал к себе внимание из-за стрельбы возле торгового центра «Славянский». Случайной жертвой этой передряги стал 61-летний житель Хабаровска, который приехал в Крымск в командировку.

- Было нанесено огнестрельное ранение 61-летнему мужчине. Он выжил. В настоящее время госпитализирован в состоянии средней тяжести, - рассказали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

Напомним, массовая стрельба в Крымске произошла днем 24 ноября недалеко от здания суда. Нападавший вел судебные тяжбы с бывшей супругой и сыном, а предметом спора была квартира, купленная ребенку.

- Пострадавшего готовят к перевозке в Краснодар, - рассказали «КП» - Хабаровск» в отделении реанимации Центральной районной больницы Крымска.

По последним данным, жертвами расстрела стали четыре человека, включая нападавшего. После стрельбы мужчину нашли мертвым в машине у дома, где проживает его сын.

В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты СУ СК по Краснодарскому краю, проводятся следственные действия для установления обстоятельств произошедшего. Также на место происшествия выехал районный прокурор.

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