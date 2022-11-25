Машину смяло в груду железа и крови: двое людей погибли под прессом колес грузовика в Хабаровском крае

Людей мгновенно раздавило под прессом колес Фото: Telegram/dps_lazo27
Кошмарная авария ценой в две жизни произошла на трассе в сторону Владивостока в Хабаровском крае. В 11:40 на 180 километре Бикинского района возле Лермонтовки по дороге размотало три автомобиля.
Точные причины аварии устанавливают Фото: Telegram/dps_lazo27
По предварительным данным, водитель на Toyota Mark X решил обогнать впереди идущий бортовой тягач. Он вылетел на встречку, но скорость не рассчитал. Машина врезалась в фуру со страшной силой. Но самое жуткое было впереди. От удара Mark отбросило прямиком под колеса тягача, который он так старательно пытался перегнать. Автомобиль зажевало будто в мясорубку, от машины осталась лишь груда металла. Ни водитель, ни пассажир легковушки не выжили.
- По предварительной информации, в машине было два человека молодого возраста. Они скончались на месте, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Голубева, представитель ГИБДД Хабаровского края.
Тела людей достали и увезли Фото: Telegram/dps_lazo27
Водители и фуры, и тягача остались живы, но находятся в состоянии шока. На месте работает оперативно-следственная группа. Сейчас сотрудники устанавливают все обстоятельства ДТП и выясняют точные причины аварии.
Последствия ужасны Фото: Telegram/dps_lazo27
На месте работают следователи Фото: Telegram/dps_lazo27
Водителей предупреждают о необходимости соблюдать осторожность на трассе и в городе. Важно соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными при выполнении маневров, особенно таких опасных как обгон. Тем более что сейчас в Бикинском районе идет сильный снегопад. Любая неосторожность может стать причиной серьезных последствий и даже гибели людей.
Водителей призвали быть внимательными Фото: Telegram/dps_lazo27
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» - Хабаровск» обязательна
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
От людей остались только обугленные тела: шокирующее ДТП произошло на трассе «Амур»
На автодороге Чита - Хабаровск в ДТП погибли четыре человека (подробнее)
Тройное ДТП с КАМАЗом парализовало движение в Хабаровске
Водители двух иномарок получили переломы (подробнее)