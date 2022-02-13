Тройное ДТП с КАМАЗом парализовало движение в Хабаровске

Тройное ДТП в Хабаровске. Фото:скриншот с видео

Вечером субботы 12 февраля в Хабаровске из-за ДТП в районе Питомника троллейбус, полный пассажиров, не смог проехать дальше. Водителю общественного транспорта пришлось высаживать на людей скользкую заснеженную дорогу из-за перекрытого движения.

Произошло лобовое столкновение грузовика КАМАЗ с цистерной сразу с двумя легковыми автомобилями. Как раз вечером субботы начался снегопад, из-за чего на накатанной дороге образовался гололед.

На скользкой дороге тяжелый КАМАЗ занесло и в неконтролируемом движении понесло на ближайшие проезжающие машины.

Пассажиры выходят из троллейбуса. Фото:скриншот с видео

- Водитель КАМАЗа не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Nissan Murano, а потом с Mitsubishi Pajero. Пострадали водители обоих этих машин – они получили легкие переломы, - рассказали «КП-Хабаровск» в Госавтоинспекции Хабаровска.

Отметим, что снегопад длится в краевой столице до сих пор.

Напомним, 8 февраля в Хабаровске произошло ДТП с участием скорой помощи. Происшествие случилось на улице Волочаевской. Машина возвращалась с вызова. При развороте на нерегулируемом перекрестке в нее въехал автомобиль Toyota Corolla Axio.

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