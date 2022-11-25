«Прости нас, мы не все сволочи!»: волонтеры из Хабаровска экстренно забрали избитого лопатой щенка

Экки не может вставать на лапку, ей потребуется долгая реабилитация Фото: группа "Дом с хвостиком"

В последнее время в Хабаровском крае все чаще всплывают случаи жестокого обращения с животными. Практически каждый день здесь происходят не самые хорошие вещи, собак стреляют просто так, вышвыривают из окон высоток, над бедными кошками издеваются, избивают и подпаливают шерсть… и таких инцидентов стало чересчур много, волонтеры бьют тревогу: доколе действия этих людей будут оставаться безнаказанными?

Очередная трагедия, где человек вновь проявил себя во всей «красе», произошла накануне в Вяземском районе. Совсем еще малышку-собачку сосед избил лопатой. В результате у щенка перебита лапа, переломы и трещины.

- Назвали ее Экки, а человека, что взял лопату и со всей силы ударил ее - … Она ужасно плачет от боли и не понимает, что происходит, а главное, за что?! Ее обезболили и готовят к операции. Милая Экки, прости нас, людей, мы не все сволочи. Я обещаю, ты будешь ходить и обретешь дом, ты только потерпи! - говорит Ольга, волонтер группы «Дом с хвостиком».

Обстоятельства, при которых малышка получила такие травмы, неизвестны. Есть только факт - ее ударили лопатой с такой силой, что кости треснули в нескольких местах. Как рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга, к ней за помощью обратился мальчик из Вяземского, по его словам, щенок, вроде бы перебрался на соседний участок, где и получил страшный нагоняй орудием труда.

За собакой уже выехали волонтеры, Экки необходима помощь ветеринаров. Дело в том, что вылечить и срастить кости можно только при условии покоя лапы, то есть двигать ею собаке нельзя, только вот как донести это до щенка, который как раз в том возрасте, когда статичное состояние у него бывает лишь во сне?

Тем не менее врачи будут работать с Экки. Волонтеры уже объявили сбор помощи, а со своей стороны они сделают все, что от них только зависит. И, конечно, бывшим хозяевам Экки уже не отдадут.

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