«Я сожгу ваш дом и испорчу вам жизнь»: хозяйка передержки животных в Хабаровске не отдает собак волонтерам

Кураторы так и не смогли забрать собак с передержки Фото предоставлено редакции волонтерами

Пока волонтеры и зоозащитники в Хабаровске всеми силами борются с жестоким обращением с животными, спасают четвероногих от злых хозяев, дают им дом, заботу и любовь, лечат их и находят новые семьи, другие под видом добродушных людей берут собак на передержку, но в итоге буквально держат в узниках и доводят до смерти.

Странную и мутную историю хабаровской передержки «КП» - Хабаровск» рассказали волонтеры. В целях безопасности имена и названия организаций редакция указывать не будет, хозяйка передержки угрожала сжечь дома и испортить жизнь волонтерам, если те предадут дело огласке.

Собаки просто исчезают, добиться хотя бы фотографий от хозяйки передержки невозможно Фото предоставлено редакции волонтерами

Что происходит

Хозяйка передержки на улице Гастелло в Хабаровске предлагает платные услуги по содержанию животных. Сутки в таком месте стоят от 150 рублей. По факту хозяйка берет оплату вперед, но никакой отчетности о состоянии собак и кошек не предоставляет, ссылаясь на занятость, не дает даже элементарных фотографий животных. Когда дело принимает серьезный поворот, и волонтеры чуть ли не с боем забирают животных, их состояние ужасает - животные истощены, подтверждение тому - заключения ветеринаров, об этом говорят сами волонтеры. Некоторых животных хозяйка просто отказывается возвращать, ответ на требование у нее простой - отдала в добрые руки, пристроила, подрали другие собаки, животные умерли.

Волонтеры не знают, что делать, на женщину пишут заявления в полицию, но прямых доказательств жестокого обращения с животными у них нет. Между тем другие волонтеры продолжают привозить животных сюда, изначально не зная, что это может быть опасно для жизни собак и кошек.

Животные исчезают

Как рассказала редакции волонтер одной из организаций, несколько кошек и собак так и не вернулись с передержки, хотя оплата за них проходила вплоть до сентября. Волонтер, отдавшая животных, написала заявление в полицию, после этого хозяйка передержки начала угрожать сжечь дома и испортить жизнь волонтерам и их семьям.

Случаев исчезновения или внезапной смерти животных очень много Фото предоставлено редакции волонтерами

- Наша группа сотрудничала с данной передержкой с начала апреля 2020 года, сумели выстроить доверительные отношения, животные были в хорошем виде. Ситуация изменилась к июлю 2022 года, нам перестали предоставлять фото животных, все просьбы приехать навестить животных игнорировались хозяйкой передержки, ссылаясь на вечную занятость и возникающие проблемы, - рассказывает волонтер.

Когда одному из подопечных нашли семью, волонтеры не смогли забрать животное. Тогда-то они и поняли - тут что-то не так. Из шести собак им отдали только двух, при этом одна из них умерла через день от энтерита.

- Четыре собаки остаются заложниками, и, увы, их судьба неизвестна. Также пропало семь котят и кошек. Одного нам вернули. Истинная судьба остальных нам неизвестна. Из невнятных и постоянно меняющихся ответов хозяйки мы поняли, что кого-то подрали наши же собаки, кого-то она пристроила, не предупредив кураторов и не предоставив номера телефонов владельцев, - рассказывает волонтер.

Историй, когда с Гастелло не отдавали собак, или они там, как говорила кураторам хозяйка, в итоге умирали, немало. С этой бедой столкнулись еще несколько групп. Как говорит собеседница, в этом есть и вина волонтеров, которые не отслеживали и не добивались четкого ответа о случившемся, или в итоге закрывали на это глаза. Кураторам необходимо быть бдительными и контролировать, что происходит с их подопечным. Но ситуация такова, что даже привитые животные там заражались и умирали, только вот кураторы узнавали об этом уже по факту смерти.

- Как говорили мне коллеги, было немалое количество щенков, то два, то три, которых привозили на Гастелло, и когда речь заходила о пристройстве, хозяйка резко сообщала, что они умерли. Мол, у них что-то с кишечником было, она их лечила. И в этом есть и вина волонтеров, они закрывали глаза на это. Я считаю, что все нужно контролировать, а они этот момент упустили ценой жизни животных, - говорит собеседница.

Как отмечает Наталья Коваленко, депутат Законодательной думы Хабаровского края и зоозащитница, об этой «черной» передержке говорят уже несколько лет. Но люди почему-то продолжают отвозить туда животных - может, по незнанию? Там, на Гастелло, животные были и с заболеваниями, переболевшие чумкой, и впоследствии, так как ничего толком не обрабатывалось, на старые места брали новых собак, которые в итоге заражались.

- Волонтеры - не все, конечно, но часть - везут туда собак без прививок. Тут вопрос больше к ним - почему собаки не прививаются, прежде чем поехать на передержку? Мы, например, никогда не привитых животных к себе в приют не берем, а если и берем, то садим на карантин. Там никакого карантина нет, - говорит Наталья «КП» - Хабаровск».

Пока ситуация остается открытой, в распоряжении редакции имеется информация о других случаях таинственного и странного исчезновения и смерти животных на Гастелло. «КП» - Хабаровск» продолжает следить за этой историей.

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