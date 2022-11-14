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14 ноября 2022 3:24

«Я сожгу ваш дом и испорчу вам жизнь»: хозяйка передержки животных в Хабаровске не отдает собак волонтерам

Хабаровские зоозащитники боятся за собак, попавших на «черную» передержку
Оксана ШЕМЕТОВА
Кураторы так и не смогли забрать собак с передержки Фото предоставлено редакции волонтерами

Кураторы так и не смогли забрать собак с передержки Фото предоставлено редакции волонтерами

Пока волонтеры и зоозащитники в Хабаровске всеми силами борются с жестоким обращением с животными, спасают четвероногих от злых хозяев, дают им дом, заботу и любовь, лечат их и находят новые семьи, другие под видом добродушных людей берут собак на передержку, но в итоге буквально держат в узниках и доводят до смерти.

Странную и мутную историю хабаровской передержки «КП» - Хабаровск» рассказали волонтеры. В целях безопасности имена и названия организаций редакция указывать не будет, хозяйка передержки угрожала сжечь дома и испортить жизнь волонтерам, если те предадут дело огласке.

Собаки просто исчезают, добиться хотя бы фотографий от хозяйки передержки невозможно Фото предоставлено редакции волонтерами

Собаки просто исчезают, добиться хотя бы фотографий от хозяйки передержки невозможно Фото предоставлено редакции волонтерами

Что происходит

Хозяйка передержки на улице Гастелло в Хабаровске предлагает платные услуги по содержанию животных. Сутки в таком месте стоят от 150 рублей. По факту хозяйка берет оплату вперед, но никакой отчетности о состоянии собак и кошек не предоставляет, ссылаясь на занятость, не дает даже элементарных фотографий животных. Когда дело принимает серьезный поворот, и волонтеры чуть ли не с боем забирают животных, их состояние ужасает - животные истощены, подтверждение тому - заключения ветеринаров, об этом говорят сами волонтеры. Некоторых животных хозяйка просто отказывается возвращать, ответ на требование у нее простой - отдала в добрые руки, пристроила, подрали другие собаки, животные умерли.

Волонтеры не знают, что делать, на женщину пишут заявления в полицию, но прямых доказательств жестокого обращения с животными у них нет. Между тем другие волонтеры продолжают привозить животных сюда, изначально не зная, что это может быть опасно для жизни собак и кошек.

Животные исчезают

Как рассказала редакции волонтер одной из организаций, несколько кошек и собак так и не вернулись с передержки, хотя оплата за них проходила вплоть до сентября. Волонтер, отдавшая животных, написала заявление в полицию, после этого хозяйка передержки начала угрожать сжечь дома и испортить жизнь волонтерам и их семьям.

Случаев исчезновения или внезапной смерти животных очень много Фото предоставлено редакции волонтерами

Случаев исчезновения или внезапной смерти животных очень много Фото предоставлено редакции волонтерами

- Наша группа сотрудничала с данной передержкой с начала апреля 2020 года, сумели выстроить доверительные отношения, животные были в хорошем виде. Ситуация изменилась к июлю 2022 года, нам перестали предоставлять фото животных, все просьбы приехать навестить животных игнорировались хозяйкой передержки, ссылаясь на вечную занятость и возникающие проблемы, - рассказывает волонтер.

Когда одному из подопечных нашли семью, волонтеры не смогли забрать животное. Тогда-то они и поняли - тут что-то не так. Из шести собак им отдали только двух, при этом одна из них умерла через день от энтерита.

- Четыре собаки остаются заложниками, и, увы, их судьба неизвестна. Также пропало семь котят и кошек. Одного нам вернули. Истинная судьба остальных нам неизвестна. Из невнятных и постоянно меняющихся ответов хозяйки мы поняли, что кого-то подрали наши же собаки, кого-то она пристроила, не предупредив кураторов и не предоставив номера телефонов владельцев, - рассказывает волонтер.

Историй, когда с Гастелло не отдавали собак, или они там, как говорила кураторам хозяйка, в итоге умирали, немало. С этой бедой столкнулись еще несколько групп. Как говорит собеседница, в этом есть и вина волонтеров, которые не отслеживали и не добивались четкого ответа о случившемся, или в итоге закрывали на это глаза. Кураторам необходимо быть бдительными и контролировать, что происходит с их подопечным. Но ситуация такова, что даже привитые животные там заражались и умирали, только вот кураторы узнавали об этом уже по факту смерти.

- Как говорили мне коллеги, было немалое количество щенков, то два, то три, которых привозили на Гастелло, и когда речь заходила о пристройстве, хозяйка резко сообщала, что они умерли. Мол, у них что-то с кишечником было, она их лечила. И в этом есть и вина волонтеров, они закрывали глаза на это. Я считаю, что все нужно контролировать, а они этот момент упустили ценой жизни животных, - говорит собеседница.

Как отмечает Наталья Коваленко, депутат Законодательной думы Хабаровского края и зоозащитница, об этой «черной» передержке говорят уже несколько лет. Но люди почему-то продолжают отвозить туда животных - может, по незнанию? Там, на Гастелло, животные были и с заболеваниями, переболевшие чумкой, и впоследствии, так как ничего толком не обрабатывалось, на старые места брали новых собак, которые в итоге заражались.

- Волонтеры - не все, конечно, но часть - везут туда собак без прививок. Тут вопрос больше к ним - почему собаки не прививаются, прежде чем поехать на передержку? Мы, например, никогда не привитых животных к себе в приют не берем, а если и берем, то садим на карантин. Там никакого карантина нет, - говорит Наталья «КП» - Хабаровск».

Пока ситуация остается открытой, в распоряжении редакции имеется информация о других случаях таинственного и странного исчезновения и смерти животных на Гастелло. «КП» - Хабаровск» продолжает следить за этой историей.

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