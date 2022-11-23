Расстрелял мать и добрался до сына: кровавую «зачистку» от бродячих животных устроил житель Хабаровска

Сначала в частном секторе расстреляли Розу, а спустя неделю добрались и до Бородача Фото: предоставлено редакции "КП" - Хабаровск"

Тихое шуршание шин по снегу, пара мгновений, резкий хлопок и истошный визг собаки… В очередной раз человек решил жестоко расправиться с беззащитным животным в Хабаровске. На этот раз пуля досталась совсем еще молодому, годовалому щенку по кличке Бородач, который, как выяснилось, сын раненой недавно в том же районе собаки Розы. Такая кровавая «зачистка» повергла в шок местных жителей.

Сначала мама, теперь сын

«КП» - Хабаровск» стало известно об этом страшном происшествии от волонтеров, которые в данный момент взяли под опеку собаку Розу. Около недели назад ее подстрелили в частном секторе на улице Одесской. Неизвестный всадил в нее две пули. Одна из них перебила позвоночник. Роза все еще находится в клинике, она выжила, но ранения однозначно не пройдут бесследно.

И вот, спустя несколько дней, на том же месте под пули попал сын Розы, годовалый Бородач. Возможно, к стрельбе причастен все тот же мужчина, очевидно, возомнивший, что может распоряжаться жизнями тех, кто ему неугоден, но местные жители с точностью этого утверждать не могут, потому что машины были разные, правда, выезжали они с одной и той же стороны.

- О стрельбе мне рассказала соседка. Я хотела отдать ей остатки супа для собак, а она мне сказала, что Бородача подстрелили. Мы побежали смотреть камеры, звука нет, но действительно видно, что подъехала машина, постояла с открытым окном, суета, а потом Бородач начал метаться и прятаться под шифером. Мы сопоставили факты, примерно в то же время муж слышал хлопки, но не придал им значения, а дочь только вернулась из института, даже через закрытые окна услышала, как сильно заскулила собака, выбежала, но никого уже не было, - рассказывает «КП» - Хабаровск» местная жительница.

Бородача нашли под элеваторным узлом, он жив, но у него пробита пулей грудина. Он сильно испуган, но шевелится. От еды, конечно, отвернулся. Сейчас жители ждут волонтеров, чтобы вызволить щенка и отвезти в ветклинику.

- Постараемся вытянуть его оттуда, может, как-то с помощью поводка, и потом я уже отвезу его к врачам. Он напуган очень, моргает глазками, шевелится, но не дается, - говорит женщина.

Заявление в правоохранительные органы написано, все видеозаписи и показания переданы, теперь дело за полицией - жители улицы надеются, что виновный будет привлечен к ответственности, потому что расправляться с беззащитными животными таким способом - жестоко и бездушно.

Роза и Бородач

Розу, как и ее сына, соседи подкармливали, собаки никогда не бросались на прохожих. Единственное, что они могли делать - это лаять на чужих, но только потому, что охраняли территорию.

- Роза живет здесь уже четыре года. Тогда коробку с щенками нам подбросили. Каких-то щенков тогда разобрали, кто-то не выжил, а вот Роза тогда так и осталась жить тут, между домами. Помню, как-то было холодно, хотели затащить Розу в дом, но она не далась, боялась. Так что напасть на человека она точно не могла, - рассказывает «КП» - Хабаровск» местная жительница.

Опасный район

Хабаровчане, проживающие в Хабаровске на Одесской, не на шутку обеспокоены происходящим. По их словам, таким образом расправляться с животными - последнее дело, никто и никогда не давал человеку права решать судьбу животных таким жестоким способом. Пока остается только надеяться, что этот горе-санитар не переключится на людей, а делом займется полиция и прокуратура.

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