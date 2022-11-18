Пуля перебила позвоночник: в Хабаровске мужчина хладнокровно расстрелял неугодную собаку

Врачи не могут гарантировать ,что собака встанет на лапы Фото: предоставлено редакции волонтерами

Очередной случай нечеловеческой жестокости по отношению к животному потряс социальные сети и волонтерские чаты. В Хабаровске неизвестный мужчина попытался хладнокровно разделаться с бездомной собакой, всадив в нее две пули. О том, что произошло, «КП» - Хабаровск» рассказала Евгения, волонтер, сейчас лохматого пострадавшего пытаются спасти врачи, но одна из пуль попала прямиком в позвоночник, и встанет ли на свои четыре лапы пес, ветеринары однозначно гарантировать не могут, шансы у лохматого - 50 на 50.

Что произошло

На днях волонтеру Евгении сообщили, что неизвестный приехал в один из дворов города и просто-напросто попытался убить безобидную собаку. Все происходило как будто по написанному сценарию - подъехал грузовик, водитель осмотрелся, убедился, что вокруг никого нет, достал оружие и выстрелил, а затем преспокойно удалился.

Что двигало им в этот момент, волонтеры не понимают, но мужчина явно сделал это намеренно, обдуманно, а не спонтанно, в порыве какого-нибудь гнева. Очевидно, он спланировал свои действия заранее, потому что за несколько дней до этого молодой мужчина уже угрожал расстрелять бездомных животных в этом месте. Он интересовался, чьи это собаки, есть ли у них хозяева, а затем обронил эту жестокую угрозу. Как отмечают соседи, угрожавший похож на того, кто стрелял, но доказательств у жителей просто нет. Только видеозапись, на которой этот акт жестокости и был зафиксирован.

- Подъехал молодой мужчина на грузовике, спросил, чьи это собаки. Жительница дома ответила, что бездомные, и не хочет ли он забрать их под опеку. Тот ничего не ответил. Хабаровчанка зашла в дом со своими двумя собаками, а когда снова вышла, собака уже была ранена, - рассказывает редакции волонтер.

Ему так больно…

Жительница дома тогда подумала, что собаку ранили в лапу, и возможно, ранение не серьезное, но после того как были пересмотрены записи с камер наблюдения, стало ясно, что дело приняло страшный оборот. На записи видно, что после выстрела собака так и не смогла подняться.

- Мы отвезли ее в клинику, при первичном осмотре и на снимках увидели только одну пулю. Когда стали готовить к операции, обнаружили вторую, уже в позвоночнике. Ветеринары сказали, что оперировать не будут, надо везти на СКТ и к другим хирургам, которые на этом специализируются, - рассказывает Евгения.

Собака находится в клинике, ей требуется операция Фото: предоставлено редакции волонтерами

Собаку отвезли в клинику «Бетховен» на СКТ, врачи сказали, что шансы встать на четыре лапы у лохматого невелики, теперь собакой займется нейрохирург. Ей требуется операция, которая выльется в немалую сумму, волонтеры уже организовали сбор помощи, на осмотры потрачено уже порядка 13 тысяч рублей, еще 30 уйдет на операцию и неизвестно сколько на уход и содержание после клиники.

Ветеринары делают все возможное, чтобы спасти собаку Фото: предоставлено редакции волонтерами

- Мы, конечно, написали заявление в полицию. Состояние у собаки не очень хорошее, скорее всего имеет место воспаление спинного мозга, ей больно, пока она на препаратах, но уже прошло двое суток, собака просто мучается от боли, - говорит с дрожью в голосе Евгения.

К заявлению будет приложена запись с камеры видеонаблюдения и показания свидетелей. Волонтеры, как и жители дома, где произошел этот страшный инцидент, надеются, что виновный понесет наказание. Ну а пока волонтеры прикладывают все силы, чтобы помочь лохматому, на его лечение собирают деньги, и за него самого держат кулачки в надежде, что он выкарабкается, вопреки и назло этой страшной бесчеловечности.

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