Снег шел всю ночь
Фото: Александра ШОПЕНКО
Обещанный циклон пришел в Хабаровский край после обеда 25 ноября. Крупные снежные хлопья медленно начали падать на холодный асфальт. Вслед за этим налетели порывы ветра, которые нагнали еще больше снежных туч и город погрузился в зимнее забвение.
Буквально за несколько часов дороги превратились в настоящие катки. Автомобилисты, вроде каждый год наблюдающие одну и ту же историю, как-то растерялись и начали вести себя предельно осторожно. Смельчаков же погодные причуды наказывали. Основные артерии города сковали пробки. Где-то из-за аварий, а где-то из-за того, что водителям потребовалось время привыкнуть к новым качествам дорожного полотна.
По обочинам федеральных трасс, как грибы, выросли многотонные фуры. Груженые фуры не рисковали выезжать на не посыпанную песком дорогу. Особенно если впереди их ждала череда спусков и подъемов. В экстренном порядке механизированные колонны снегоуборочной техники выехали на ликвидацию разгула стихии.
В час пик Хабаровск сковали девятибалльные пробки. Вместо привычных 15-20 минут, чтобы добраться до дома, жители тратили час и более.
- Общественный транспорт тоже испытывал проблемы. Люди на остановках долго ждали свои автобусы. А когда нужный подъезжал - забивались как килька в консервную банку, - рассказал «КП» - Хабаровск» Константин, хабаровчанин.
С утра 26 ноября жители Хабаровска могли наблюдать следующую картину: у подъездов образовались сугробы, машины покрылись снежными шапками, а под белым покровом - лед.
Дворы и дороги оказались в белом плену
Фото: Александра ШОПЕНКО
Несмотря на то, что интенсивность осадков стала чуть меньше, расслабляться горожанам не стоит. Коммунальщики в течение дня продолжат бороться со снегопадом, чтобы перемещения по краевой столице были комфортными и не вызывали неудобств.
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