Добрый праздник напоминает о важной роли мамы в жизни каждого из нас Фото: Евгения ГУСЕВА

День матери - важный праздник. Это время, когда все жители Хабаровска вспоминают про самого дорогого и близкого человека, подарившего им жизнь. Этот праздник пропитан нежностью, теплыми чувствами и всепоглощающей любовью. Жители города отпразднуют День матери 2022 27 ноября. Рассказываем, куда можно сходить в этот день и как поздравить свою дорогую маму.

Когда отмечается День матери

Традиционно праздник встречают в последнее воскресенье ноября. В 2022 году эта дата выпадает на 27 число. В России этот праздник прочно укрепился в календаре еще с 90-х годов 20 века. Его целью стало напоминание о важности материнства и роли этого человека в жизни каждого из жителей страны.

Праздник успел обрасти своими традициями, одной из которых стал подарок в виде букета незабудок. Часто на открытках в детских садах ко Дню матери ребята изображают мишку с цветами или семейный портрет. Неизменным атрибутом становятся памятные поделки для любимых мам, и не так важно, что это будет: дорогой букет или же небольшой сюрприз, сделанный своими руками. В этот день также стремятся освободить маму от домашних хлопот, позволив ей насладиться приятным отдыхом и ненадолго забыть о рутине.

Афиша мероприятий в Хабаровске на День матери 2022

Если вы не хотите проводить весь праздник дома, то всегда есть альтернативные варианты на любой вкус. В Хабаровске на День матери 2022 будут проводиться тематические мероприятия, принять участие в которых сможет каждый желающий.

В «Арлекине» посетителей ждут воздушное шоу, конкурсы и праздничный концерт. В «Арене Ерофей» устроят катание на коньках, а туристические агентства представят экскурсии на любой вкус: от пеших походов до поездок в загородные бани.

В Хабаровске будут работать бесчисленные мастер-классы. Дети смогут смастерить памятный подарок для мам в гончарных школах, арт-пространствах и даже в кулинарных студиях. В Дальневосточном художественном музее пройдет экскурсия «Женские и детские образы». В Гродековском музее состоится музейный праздник, посвященный Дню матери, а в «Дальневосточной государственно научной библиотеке» - тематический литературно-музыкальный концерт. Свои двери откроют театры и филармонии, вечер в которых станет отличным подарком для любимых.

День матери: как поздравить

Если вы отчаянные домоседы, на этот случай также есть интересные варианты времяпрепровождения. Для мамы можно приготовить праздничный ужин, испечь пирожные или сделать завтрак с утра пораньше.

Осень - отличная пора для просмотров фильмов. В этот день можно устроить совместный киносеанс. Из вариантов тематических картин - «Несносные леди», «Плохие мамочки», «Талли», «Мамы» или сериал «И повсюду тлеют пожары».

Любой подарок, сделанный от чистого сердца, порадует любимых мам. Даже если это будет мелочь, им все равно нужно и приятно внимание от своих детей. Если вы в другом городе, всегда можно позвонить и поздравить, и даже заказать букет с доставкой курьером. В этот день надо помнить, что именно мамы окружали нас заботой на каждом жизненном этапе, всегда были рядом, чтобы помочь советом, и в мире нет никого другого, кто так же переживает за нас и нашу судьбу.

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