Избавиться от лишних килограммов за месяц возможно Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жители Хабаровска стремятся быстро похудеть к Новому году и сохранить результат до лета

До Нового года осталось чуть больше месяца, и в преддверии самого волшебного праздника большое количество людей задумывается о том, как привести себя в форму в кратчайшие сроки. Это становится проблемой, которую хочется решить любым способом.

Такой целью задается каждый второй хабаровчанин. Но вот достигают ее только единицы. И дело тут в неправильном подходе к похудению. Сбросить более пяти килограммов за месяц, не прибегая к экстремальным методам, вряд ли получится. Однако подтянуть фигуру, не навредив здоровью, все же можно, если составить план и начать его придерживаться.

ОТ ЧЕГО СЛЕДУЕТ ОТКАЗАТЬСЯ

Строгие диеты. Суть любых жестких диет заключается в крайне малом потреблении еды. Однако это не несет никакой пользы. Организм не будет получать жизненно важных элементов и витаминов. Говоря простым языком, у вас не будет сил и энергии на привычную жизнедеятельность, не говоря уже о том, чтобы заниматься подготовкой к Новому году.

Стоит обратить внимание на питание Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Голодание. В данном случае все то же самое, даже хуже. Одно дело, когда вы решаете устроить один разгрузочный день. Совсем отказаться от еды - другое дело, которое чревато последствиями для здоровья. Достаточно представить такую ситуацию: вы месяц отказываетесь от еды, а затем садитесь за переполненный праздничный стол. Организм может плохо отреагировать на прием большого количества разнообразной пищи.

- Увидеть заветные цифры на весах может помешать пассивный образ жизни, который выражается в офисной сидячей работе. Даже в процессе похудения вес может выйти на плато или пойти вверх. Это связано с водой в организме. Больше всего масса уходит в первые недели, потому что уменьшаются отеки, а уже потом медленными темпами сжигаются жировые ткани. Но если просто перестать есть и создать дефицит калорий без физических нагрузок, то организм перейдет в стадию экономного метаболизма. Да, вес немного уйдет, но за счет мышц, а не жировой ткани. Однако о подтягивании формы в этом случае можно и не мечтать. Забудьте о питании ниже 1200-1500 калорий в день, - рассказал «КП» - Хабаровск» Дмитрий, персональный тренер одного из фитнес-клубов Хабаровска.

Таблетки для похудения. Непереносимость некоторых биологически активных добавок может пагубно сказаться на здоровье, и придется задумываться о лечении, а не о похудении.

КАК ЗАСТАВИТЬ СЕБЯ ДОСТИЧЬ ЦЕЛИ?

У каждого человека свой уровень мотивации. Вокруг великое множество разных программ, марафонов похудения, легких диет. Но секрет до смешного прост: чтобы снизить вес, нужно начать следить за своим питанием и заняться спортом. Хотя бы на короткое время. И вы увидите качественные изменения, которые могут подтолкнуть вас не бросать это занятие.

И не забывать о физической активности Фото: Алексей БУЛАТОВ

КАКОЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПИТАНИЕ?

Как мы выяснили, похудеть с чувством голода не получится. Дневной рацион питания рекомендуется разделить на четыре-пять приемов, три из которых - основные, а один-два - перекусы. Первый прием пищи с утра - это толчок для процесса метаболизма. Завтрак должен быть через полчаса после пробуждения. И он обязательно должен включать в себя белок. Ведь именно этот элемент нейтрализует действие инсулина и переводит организм в режим липолиза, то есть сжигания жира.

В период достижения цели, разумеется, придется отказаться от гамбургеров, чипсов и газировки. Также не стоит налегать на продукты с высоким содержанием углеводов и соли.

КАКИЕ ПРОЦЕДУРЫ МОГУТ ПОМОЧЬ БЕЗ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ?

Антицеллюлитный массаж. В процессе этой процедуры улучшается кровообращение и эластичность кожи, происходит лимфодренаж, вследствие чего уменьшаются объемы из-за выведения жидкости.

На помощь могут прийти процедуры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Миостимуляция для тела. Проверенный временем способ укрепить мышцы и подтянуть тело без всяких усилий. Аппарат воздействует при помощи электрических импульсов. Электроды передают их на нервные окончания, и мышцы активно сокращаются. В сочетании с правильным питанием результат может быть заметен через несколько процедур.

Эндосфера терапия тела. Данная процедура поможет проработать мышцы благодаря вибрации и компрессии. Кожа разогревается, что улучшает кровообращение. Как и в случае с массажем, уходят лишние объемы.

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