Она была в серой шапочке и бежевых кроссовках: 14-летнюю девочку-подростка ищут несколько дней в ЕАО

Кристина пропала 11 февраля в Биробиджане

В столице Еврейской автономной области пропала девочка-подросток Кристина Ли Ши Фан. Школьнице всего 14 лет, в последний раз ее видели 11 февраля в районе улицы Советской в Биробиджане. На поиски Кристины вышли бригады поисковиков, волонтеров, а также местные жители. На клич отозвались и хабаровчане, несколько машин уехали в ЕАО помогать прочесывать город.

Как рассказали «КП» - Хабаровск» в поисковом отряде, на поиски детей и подростков собирают всех, кто готов. До Биробиджана путь неблизкий, добровольцы подсаживаются друг к другу в машины и отправляются.

- Добровольцам дают ориентировки, указывают тип одежды, особые приметы, и люди начинают поиски. Если дело резонансное, то создают штаб, - рассказала Маргарита, участница поисковых операций.

Кристина Ли Ши Фан невысокого роста, около 156 сантиметров, волосы темно-русые, глаза карие, телосложение среднее. В день пропажи девочка была одета в черные джинсы, синюю кофту с белым воротником, серую шапку, черную куртку с капюшоном и бежевые кроссовки с высокой белой подошвой.

Тех, кто обладает какой-либо информацией о девочке, просят обратиться в ДПСО «Лига Спас» по телефонам: +7 914 190-12-17 или +7 914 167-37-77.

Совсем недавно в Хабаровске искали подростка. Там тоже пропала школьница, чуть помладше Кристины. Прочесывать город вышло огромное количество народу и сотрудники полиции. К счастью, ее нашли днем 18 января, спустя три долгих дня. С девочкой все было в порядке. Во время поисков в Сети начали гулять фейки о пропавшей, однако правоохранители всю информацию опровергли и призвали жителей доверять лишь проверенным источникам.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Три дня как в аду: пропавшую девочку из Хабаровска нашли при масштабных поисках

В Хабаровске нашли без вести пропавшую девочку(подробнее)