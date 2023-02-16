Убил возлюбленную и ранил себя: житель Приамурья заколол женщину прямо на рабочем месте на базе

От полученных ранений женщина скончалась Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В городе Свободном ЧП: мужчина убил свою любимую прямо на рабочем месте 15 февраля. 46-летний Антон (имя изменено - прим. ред.) расправился с женщиной, а потом ранил и себя. Заведено уголовное дело.

Антон пришел на базу по улице Михайло-Чесноковской, чтобы разобраться со своей сожительницей - она работала в одном из павильонов. Мужчина сильно ревновал любимую и хотел выяснить с ней отношения. Пока это все, о чем могут сказать правоохранительные органы.

Похоже, что разговор перерос в ссору, и мужчина не смог добиться желаемого. Тогда Антон выхватил нож и нанес своей возлюбленной несколько ударов. От полученных ранений женщина скончалась прямо на рабочем месте. Осознав, что натворил, мужчина ранил и себя.

Антона задержали сотрудники полиции. СКР завел уголовное дело по статье «Убийство». По неподтвержденной информации, подозреваемый находится в больнице.

- Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - прокомментировал «КП» - Хабаровск» Алексей Лубинский, официальный представитель СУ СКР по Амурской области.

Максимальное наказание по статье - от шести до 15 лет колонии.

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