Получили жуткие ожоги: в Хабаровске умерли женщина и ее бывший, который поджег ателье после расставания

Пожар признали покушением на убийство Фото: Скриншот с видео

Страшный пожар в одном из хабаровских ателье закончился трагедией. Напомним, что небольшая мастерская вспыхнула 7 февраля в квартале ДОС. Два человека смогли спастись, но получили сильные ожоги. Пожар признали покушением на убийство.

Ателье в доме №51 в этот день работало как обычно: подшить, перекроить, перешить, ушить. Сотрудница Ирина (имя изменено - прим. ред.) размеренно принимала клиентов. Женщина не так давно разорвала романтические отношения с 64-летним мужчиной и постепенно приходила в себя после расставания.

Около 15:00 на работу к Ирине заявился он - бывший. Что точно произошло между экс-возлюбленными достоверно неизвестно. Возможно, мужчина уговаривал даму сердца вернуться. Судя по всему, Ирина отказала бывшему. Тогда отвергнутый облил себя, женщину и ателье горючей жидкостью и поджег.

Огонь моментально охватил людей и небольшую мастерскую. Хоть и горело все на площади в 20 «квадратов», но урон был нанесен колоссальный. Пожар попал на видео, на кадрах видно, как мощное пламя вырывается из двери. Ирина и ее экс-избранник смогли выбраться на улицу, но получили серьезные ожоги. В тяжелом состоянии пострадавших госпитализировали и положили в реанимацию.

Пока за жизнь экс-возлюбленных боролись врачи, следователи осмотрели место ЧП, назначили экспертизы, допросили свидетелей и очевидцев. Стало понятно: пожар - не несчастный случай. В связи с этим было заведено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Но ответить перед законом мужчина не сможет - накануне он скончался.

- Мужчина получил более 40 процентов ожогов тела, женщина - почти 80 процентов. Оба скончались в следствие полученных травм, - рассказал «КП» источник в системе здравоохранения региона.

О судьбе уголовного дела пока ничего неизвестно.

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