Угрожал подростку вилкой: житель Приамурья грозился заколоть столовым прибором сына друга

Мужчина выкрикивал угрозы побить подростка и, судя по всему, был настроен очень серьезно Фото: Александра ШОПЕНКО

Жителя села Поярково обвинили в том, что он пошел с вилкой на подростка. 36-летний Валерий (имя изменено - прим. ред.) вооружился столовым прибором и хотел расправиться с парнем за его отца. Предварительно, мужчина изрядно выпил.

Валерий - из тех людей, которые находятся в невысоком социальном статусе. Неоднократно имел проблемы с законом, пил, не работал и перебивался «шабашками». 24 декабря он заглянул на огонек к знакомым. Без алкоголя не обошлось.

В пьяном угаре Валерий начал ругаться с товарищем. Почему - а поди разберись, что творится в голове у выпивших людей. Просто из ничего возник конфликт, который начал разгораться. Почуяв неладное, в ссору вмешался сын оппонента Валерия. И мужчина переключился на подростка.

Обвиняемый схватил со стола вилку и двинулся на 17-летнего парня. Попутно мужчина выкрикивал угрозы побить подростка и, судя по виду, был настроен очень серьезно. Мама парня испугалась за сына, вызвала полицию и написала на горе-гостя заявление.

- Полицейские задержали мужчину и доставили в отдел внутренних дел. По словам обвиняемого, свою вину в совершении данного преступления он признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

Уголовное дело заведено по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание - до двух лет колонии.

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