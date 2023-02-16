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Общество16 февраля 2023 6:28

Угрожал подростку вилкой: житель Приамурья грозился заколоть столовым прибором сына друга

Мужчину из Амурской области обвиняют в угрозе расправы вилкой 17-летнему подростку
Вениамин СКОРОМОЙНИКОВ
Мужчина выкрикивал угрозы побить подростка и, судя по всему, был настроен очень серьезно

Мужчина выкрикивал угрозы побить подростка и, судя по всему, был настроен очень серьезно

Фото: Александра ШОПЕНКО

Жителя села Поярково обвинили в том, что он пошел с вилкой на подростка. 36-летний Валерий (имя изменено - прим. ред.) вооружился столовым прибором и хотел расправиться с парнем за его отца. Предварительно, мужчина изрядно выпил.

Валерий - из тех людей, которые находятся в невысоком социальном статусе. Неоднократно имел проблемы с законом, пил, не работал и перебивался «шабашками». 24 декабря он заглянул на огонек к знакомым. Без алкоголя не обошлось.

В пьяном угаре Валерий начал ругаться с товарищем. Почему - а поди разберись, что творится в голове у выпивших людей. Просто из ничего возник конфликт, который начал разгораться. Почуяв неладное, в ссору вмешался сын оппонента Валерия. И мужчина переключился на подростка.

Обвиняемый схватил со стола вилку и двинулся на 17-летнего парня. Попутно мужчина выкрикивал угрозы побить подростка и, судя по виду, был настроен очень серьезно. Мама парня испугалась за сына, вызвала полицию и написала на горе-гостя заявление.

- Полицейские задержали мужчину и доставили в отдел внутренних дел. По словам обвиняемого, свою вину в совершении данного преступления он признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

Уголовное дело заведено по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание - до двух лет колонии.

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