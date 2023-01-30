Орудие - пакет с камнями: мужчина обругал и угрожал убить незнакомца в Хабаровском крае

Уроженец Комсомольска-на-Амуре находился в состоянии алкогольного опьянения Фото: УТ МВД России по ДФО

В сентябре 2022 года 41-летний работник железнодорожной организации закончил рабочий день и решил принять горячительные напитки. Уже в состоянии сильного алкогольного опьянения он отправился в Дом отдыха локомотивных бригад станции Токи Ванинского района Хабаровского края.

Но путешествие из точки А в точку Б не закончилось просто так. По пути железнодорожник встретил незнакомца. Без видимых на то причин выпивший гражданин решил придраться к прохожему, в результате чего началась словесная перепалка. Градус беседы накалился настолько, что обвиняемый перестал контролировать свое поведение, набрал лежащие на дороге камни в пакет и попытался ударить потерпевшего по голове. В порыве ярости мужчина несколько раз угрожал убить соперника. Данная угроза была воспринята всерьез.

- Житель Комсомольска-на-Амуре нанес несколько ударов потерпевшему. В качестве орудия преступления был использован пакет с камнями. Пострадавший обратился в отдел полиции и зафиксировал побои. Поселок достаточно маленький, поэтому найти злоумышленника удалось достаточно быстро, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Мироненко, начальник пресс-службы УТ МВД России по ДФО.

Отделением дознания Ванинского линейного отдела МВД России на транспорте было заведено уголовное дело по статье «Угроза убийством». В ходе следствия подозреваемый не отрицал свою вину. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

- Максимальное наказание по этой статье предусматривает два года лишения свободы.

Крайне эмоциональному железнодорожнику избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.

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