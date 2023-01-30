Мужчина погиб на железной дороге в Хабаровском крае

Погибшего задавило между краном и рельсами Фото: Восточное МСУТ СК РФ

В 2020 году при ремонтных работах на железной дороге один из членов бригады монтеров путей погиб из-за собственных нарушений техники безопасности и халатного отношения руководителя.

Как установило следствие, 7 ноября 2020 года бригада монтеров укладывала рельсы на железнодорожном пути станции Кото Ванинского района Хабаровского края. Для выполнения таких работ потребовался укладочный кран, который представляет собой поезд со сложенными друг на друге пакетами звеньев рельсошпальной решетки.

32-летний ответственный за технику безопасности на участке не убедился в отсутствии работников в зоне работы крана и подал машинисту строительной машины команду на дотяжку рельсошпальной решетки. Однако между краном и многотонной конструкцией оказался человек.

- Осужденный был назначен ответственным за технику безопасности на объекте. Погибший получил травмы головы и грудной клетки, от чего погиб на месте, - рассказала «КП» - Хабаровск» Валентина Глазова, начальник пресс-службы Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Правоохранительные органы завели уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Подсудимый признал свою вину в совершенном преступлении. Суд учел обстоятельства, смягчающие его вину, так как погибший сотрудник нарушил инструкции по охране труда.

Приговором мужчине было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Матери погибшего была назначена выплата в размере одного миллиона 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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