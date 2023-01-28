Заманил на свидание и изнасиловал: житель Магадана всю ночь издевался над женщиной, которую нашел на сайте знакомств

Николая задержали моментально, но свою вину он категорически отрицал Фото: СУ СК России по Магаданской области

Магаданцу Николаю (имя изменено - прим. ред.) воздалось за его жуткие поступки. 36-летний мужчина в январе 2022 серьезно поколотил приятеля и обманом забрал у него деньги, а в июне - изнасиловал едва знакомую женщину. Причем под угрозами.

ЯНВАРЬ

Николай 22 января выпивал со знакомыми на Садовой улице в поселке Снежный. Количество алкоголя в организмах пирующих зашкаливало, и приятель магаданца ушел спать. Тогда ушлый мужчина начал предъявлять претензии возлюбленной друга. Якобы ее суженный должен Николаю 5000 рублей. Женщина поверила и деньги отдала.

«Должник» проснулся, денег не нашел, а услышанная история повергла его в бешенство. Обобранный мужчина начал требовать у Николая деньги назад, но последний ничего возвращать не собирался. Завязалась драка, в которой осужденный не менее двух раз ударил друга газовым ключом по голове. Потерпевший выжил.

ИЮНЬ

Параллельно с избиениями друзей Николай искал ту самую. На сайте знакомств ему приглянулась анкета 44-летней женщины. После недолгой переписки, магаданец пригласил онлайн-подругу на свидание. Рандеву запланировали на 3 число, решили пойти в кафе, где подают шашлыки. Но во время встречи Николай начал увиливать, мол, «шашлычка» не работает, и заманил жертву в квартиру на Майской улице.

Как только женщина переступила порог квартиры, для нее начался ад. Из приятного и общительного человека Николай превратился в монстра. Он запер дверь и «заправился» огромным количеством алкоголя. Затем напал на новую знакомую, изнасиловал, а потом совершил насильственные действия сексуального характера.

Даже после столь чудовищного поступка, Николай не собирался отпускать женщину. Жертва смогла вырваться, лишь когда вооружилась ножом, газовым баллончиком и смело выступила против насильника. Женщина размахивала клинком и смогла распылить в лицо Николаю перцовую смесь. Оказавшись на свободе, магаданка пошла в полицию.

РЕАКЦИЯ

Николая задержали моментально, но свою вину он категорически отрицал. Тем не менее, его обвинили по статьям «Изнасилование и насильственные действия сексуального характера», «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия».

- Приговором суда подсудимому по совокупности преступлений назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Судом также удовлетворен гражданский иск потерпевшего о взыскании с подсудимого компенсации морального вреда, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Светлана Алимова, официальный представитель СУ СКР по Магаданской области.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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