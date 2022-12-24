Отвез на пустырь и изнасиловал: 25-летний парень надругался над девушкой и бросил избитую на Колыме

Кричать и вырываться было бесполезно Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

25-летнего парня из Магадана осудят за изнасилование своей знакомой. По версии следствия, он чудовищно надругался над девушкой и бросил ее избитую и замученную на пустыре. После он отрицал, что сделал это, хотя нашлось не менее 20 свидетелей произошедшего.

ХОРОШИЕ ЗНАКОМЫЕ

Алексей и Светлана (имена героев изменены, - прим.ред.) хорошо общались, когда вместе работали. Девушке было около 20 лет, знакомые отмечают, что она всегда вела себя дружелюбно, но свободное время предпочитала коротать в кругу семьи и с родителями. Свету часто называли «домашней» девчонкой, ведь ни серьезные отношения с парнями, ни тусовки или вечеринки ее не интересовали Она не пила и не курила, ходила лишь с работы до дома и обратно. С Алексеем ее ничего не связывало, тем более после увольнения с общей работы. Жизнь Светы была размеренной и спокойной, пока один вечер не перевернул все.

НАПИЛСЯ И СТАЛ ПРИСТАВАТЬ

В майский теплый день Светлана встретилась с подругами, которые уговорили девушку познакомиться с компанией их приятелей. Они договорились съездить вместе за город. Все было хорошо и доброжелательно, встреча прошла без неприятностей. Алексей узнал бывшую коллегу и, когда стемнело, предложил подвезти ее до дома, не ехать же ей одной в ночи. Света не подумала ничего плохого, ведь репутации у Леши была нормальная, и общались они тоже хорошо, поэтому она согласилась, о чем сильно пожалела.

Мужчина поехал в сторону города, но внезапно остановился в безлюдном месте. Вокруг тишина, ни души, и бежать некуда. Неожиданно Алексей стал домогаться до Светланы, ей в нос ударили резкий запах алкоголя, она и не заметила, что парень напился. Он пытался склонить ее к сексу, но девушка этого не хотела. Тогда парень вышел из себя и схватил Свету. Она пыталась сопротивляться и вырываться, но озверевший знакомый применил силу и надругался над ней.

- Он совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении молодой девушки. После этого обвиняемый оставил ее в безлюдной местности, а сам скрылся. Жертве был причинен тяжкий вред здоровью, - рассказали «КП» - Хабаровск» в СУ СКР по Магаданской области.

Света осталась одна на пустыре вдали от населенных пунктов. Насильник не забрал ее вещи, поэтому у девушки оказался под рукой мобильный телефон. Она смогла дозвониться до подруг, которые ее забрали. Девушки были в шоке от произошедшего, и сразу же отвезли Свету в больницу.

ДНК

Свидетелей того, что Алексей увез Светлану было много, около 20 человек подтвердили все, что произошло в эту ночь, остальные доказательства предоставили врачи, осмотревшие девушку. Помимо психиатрической и медицинской экспертиз, были собраны следы ДНК, принадлежавшие Алексею. Также был пройден полиграф. Мужчина отрицал свою вину даже после всех улик, собранных следователями, отрицает и сейчас.

Дело передано в суд. Подозреваемый обвиняется в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. За каждое преступление ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Всего Алексей может отправиться за решетку на 30 лет.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жестокая месть за «разбитое сердце»: магаданец похитил и изнасиловал школьницу, с которой крутил роман

Житель Магадана похитил и изнасиловал 15-летнюю бывшую девушку (подробнее)

Схватил за волосы и затащил в комнату: житель Колымы избил и изнасиловал женщину, о которой ходили неприятные слухи

Жителю Колымы вынесли приговор за избиение и изнасилование женщины в Оле (подробнее)