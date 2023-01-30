Сутки провел в авто после микроинсульта: полицейские Комсомольска спасли мужчину, потерявшего способность ходить и говорить

Спустя сутки в одном из дворов полицейские нашли нужное авто. Тематическое фото Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четвертый отдел полиции Комсомольска вошла страшно перепуганная пожилая женщина. Она искала сына - инвалида I группы, который не вернулся в обещанное время. Когда 49-летнего мужчину нашли, он срочно нуждался в помощи врачей.

Сын работал в такси на своей машине, дома обещал быть в обед. Но ни в 13:00, ни позже мужчина не явился. Его телефон хоть и был доступен, только вот на звонки он не отвечал. Где он и что с ним - 73-летняя мать не знала.

БЕСПОМОЩНОЕ СОСТОЯНИЕ

За дело взялись сотрудники уголовного розыска. В первую очередь отработали службу такси, где работал пропавший. В день исчезновения мужчина выполнил несколько заявок, вышел из приложения и до вечера в него не заходил. Дальше полицейские взялись за городские камеры видеонаблюдения.

Машина пропавшего была найдена. В последний раз камеры зафиксировали иномарку на объездной дороге из Центрального в Ленинский округ. В последнем и было решено развернуть поисковую операцию. Спустя сутки в одном из дворов полицейские нашли нужное авто.

- Сотрудники уголовного розыска осмотрели машину и на водительском месте обнаружили разыскиваемого гражданина. На вопросы мужчина не отвечал, двигаться не мог. Полицейские немедленно вызвали скорую медицинскую помощь. Комсомольчанин был передан медикам, которые диагностировали микроинсульт, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

БЛАГОДАРЯ

Мужчина больше суток провел в авто - самостоятельно выбраться он не мог. Вдобавок в машине закончилось топливо, и с учетом 30-градусного мороза комсомольчанин мог замерзнуть. Мужчину госпитализировали, сейчас его жизни ничего не угрожает.

- Хочу сказать большое спасибо сотрудникам полиции за то, что помогли моему сыну, нашли его, и он остался жив. Благодарю за оперативность в поиске и за готовность прийти на помощь в любую минуту, - сказала мама пропавшего мужчины.

Руководство краевой полиции приняло решение о поощрении оперативников.

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