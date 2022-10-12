Спас от приступа эпилепсии: участкового в Хабаровске поблагодарили за помощь человеку в припадке

Евгений Юферев Фото: предоставлено редакции

Он оказался рядом и спас человека! Так можно начать историю, произошедшую в Хабаровске еще в августе, но не оставившую равнодушными многих жителей города. Она касается капитана полиции, который по воле судьбы оказался в нужном месте в нужное время и тем самым спас жизнь человеку во время эпилептического припадка.

Евгений Юферев за работой Фото: предоставлено редакции

Речь идет об участковом Евгении Юфереве. В конце лета полицейский по обыкновению направлялся в отделение на рапорт. Дело было в северном, на улице Руднева. По пути в участок он увидел лежащего на тротуаре человека, все состояние которого говорило о том, что ему плохо.

- Он трясся весь, а изо рта шла пена, - рассказывает «КП-Хабаровск» сам участковый.

Евгений не растерялся, поспешил оказать первую помощь человеку. Как выяснилось позднее, прохожие не обращали на него внимания, считая, что мужчина просто-напросто напился до состояния нестояния. Оказалось, в последнее время у мужчины уже бывали приступы эпилепсии.

Участковый среагировал оперативно, зафиксировал его, чтобы тот не навредил себе, и вызвал скорую помощь. Бригаду пришлось ждать почти полчаса.

- Я ничего такого и не сделал, зафиксировал, чтоб он не шевелился и не навредил себе, затем вызвал скорую. Дождался бригаду, на этом моя помощь и закончилась.

После этого происшествия отец спасенного мужчины направил в УМВД письмо с благодарностью на имя Евгения Юферева. По его словам, благодаря офицеру его сын не получил травм и был своевременно доставлен в больницу. За неравнодушие капитана полиции поощрили благодарностью.

Евгений Юферев с коллегами Фото: предоставлено редакции

«Я ничего такого не сделал» - пожалуй, такая скромность присуща людям с добрым и чистым сердцем, таким, которые идут работать в правоохранительные органы не по профессии, а по требованию души и совести. Не зря ведь Евгений Юферев два года назад был признан «Народным участковым» на региональном этапе всероссийского конкурса.

Кстати, в этом году его снова выдвинули в кандидаты на это звание. Уже сейчас он находится в лидерах по голосованию. Сам же конкурс проходит в несколько этапов, Евгений в шутку называет его конкурсом фотографий.

- Для себя я его называю просто конкурсом фотографий. Там особо ничего делать не пришлось. Я выигрывал региональный этап конкурса. Начальник в этом году снова подал заявку на мое участие.

Евгений Юферев – капитан полиции, работает в правоохранительных органах уже около 9 лет. Попал сюда практически случайно – не смог устроиться по профессии и подался в органы. Ему предложили должность участкового-уполномоченного. Так он и стал работать в Березовке, в пункте полиции № 2 отдела полиции № 8.

Евгений Юферев за работой Фото: предоставлено редакции

Офицер женат, у него трое детей, и все свое свободное время он посвящает семье и увлечению – нумизматике. Евгений коллекционирует редкие монеты. Но большую часть жизни он отдает работе, в его ведении целый участок, на котором он должен соблюдать правопорядок. Местные жители знают участкового в лицо, Евгений не из тех, кто сидит на месте, каждый день он несет служебную вахту на территории своего района.

Хабаровчане могут поддержать Евгения Юферева на региональном этапе конкурса. Для этого можно оставить «сердечко» под его профилем на странице голосования, на сайте Управления МВД России по Хабаровскому краю.

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