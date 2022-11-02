Прибился к солдатам на задании: хабаровские военные привезли котенка, спасенного в зоне СВО

Симба живет в Хабаровском крае и чувствует себя прекрасно Фото: предоставлено редакции "КП-Хабаровск"

Даже в зоне проведения боевых действий, даже тогда, когда все внимание и концентрация сосредоточены на выполнении задания, когда над головой свистят пули, все равно найдется место дружбе, любви и привязанности. Военнослужащие из Хабаровского края доказали это не на словах, а на деле - они спасли прибившегося к ним в зоне СВО котенка.

Рыжий кот стал для бойцов самым настоящим подопечным - его отмыли, избавили от блох и обработали больные глаза. А еще пушистого забрали оттуда и привезли сюда, в Хабаровский край. Историю спасения маленького рыжего котенка «КП» - Хабаровск» передал источник, знакомый с ситуацией.

Как выяснилось, кот вышел к солдатам во время выполнения одной из задач. Прогонять его не стали, наоборот, прониклись к нему симпатией, выходили и оставили.

- На одной из задач к нам вышел котенок, он был слабый, с больными глазами и кучей блох. Мы его покормили, помыли, потом купили ошейник от блох. Больные глаза ему обработали. Так как он рыженький и похож на львенка, решили назвать его Симбой. Так он и остался с нами, - рассказал военнослужащий.

Когда наступило время возвращаться домой, Симбу было решено забрать с собой, к котенку сильно привязались, полюбили, оставить его не решились. Сам Симба противиться не стал, а очень даже положительно воспринял поездку, будто понимал, что его везут туда, где будет теплый дом, еда и добрые хозяева.

- Полет от Ростова до Хабаровска котенок отлично пережил, никаких проблем не было, от Хабаровска до дому добрался без проблем, а вот дома Симбе стало плохо, началась рвота и слабость, - рассказывает военнослужащий, забравший кота.

За помощью семья обратилась к ветеринару, как выяснилось, у котенка была простая адаптация. Спустя небольшой срок он пришел в себя и восстановился. Теперь Симба полон сил и энергии, уже несколько дней он прекрасно себя чувствует, живет в семье, где о нем заботятся и любят.

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