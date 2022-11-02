«В зону СВО направлять не будут»: военные рассказали, как будет проходить осенний призыв на Дальнем Востоке

В этом году норма призыва в армию на Дальнем Востоке снижена Фото: Александр ГЛУЗ

Осенний призыв стартовал 1 ноября. После прошедшей частичной мобилизации появилось много вопросов о призывной кампании. Самые частые - отправят ли срочников в зону СВО или на новые российские территории, а также, какие районы освободили от призыва в армию. Постараемся на них ответить в нашем материале.

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ 2022

В этом году норма призыва в армию в Хабаровском крае и на всем Дальнем Востоке снижена. Повестки получат менее восьми тысяч человек. Это примерно на 1500 призывников меньше, чем в прошлом призыве на службу. Большую часть новобранцев распределят по воинским частям Восточного военного округа (ВВО).

- Хочу заверить всех граждан Дальневосточного федерального округа, что в воинские части на территории Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в зону проведения специальной военной операции военнослужащие по призыву направляться не будут. Они пройдут военную службу в местах постоянной дислокации соединений и воинских частей Восточного военного округа, - сказал полковник Олег Цибикжапов, начальник отдела призыва и подготовки граждан к военной службе организационно-мобилизационного управления штаба ВВО.

Что касается тех призывников, срок службы которых истек, то их увольнение началось в октябре в строгом соответствии с российским законодательством.

ОСВОБОДИЛИ ОТ ПРИЗЫВА

Пять регионов Дальнего Востока частично освободили от осеннего призыва. Речь идет о 14 улусах Республики Саха (Якутия), двух районах Забайкальского, четырех - Камчатского, трех - Хабаровского краев, а также об одном районе Чукотки. Это связано с физико-географическими и климатическими условиями.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- Традиционно осенний призыв проходит в период всплеска гриппа и ОРВИ, а также возможного рецидива коронавирусной инфекции. Поэтому в военных комиссариатах выполняется комплекс мер, направленных на сохранение жизни и здоровья призывников, - добавил Олег Цибикжапов.

Все призывники на сборных пунктах будут обеспечены вещами и питанием. Им также выдадут сим-карты и банковские карты для получения денежного довольствия.

Прямая телефонная линия по вопросам призыва начала работу с 1 ноября. Телефон - 8 (4212) 39-72-30. График приема звонков: вторник и четверг с 10:00 до 12:00 (время хабаровское).