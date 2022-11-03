«Буду лечиться»: вахтовик из Комсомольска угрожал взорвать поезд и устроил драку в вагоне

"Никакой взрывчатки у меня не было, это был пьяный бред". Фото: скриншот с видео

Пьянство, дебош, драка, угрозы взорвать поезд, полиция, платформа… примерно в такой последовательности житель Хабаровского края помнит происходящее в поезде маршрута Комсомольск - Тында, как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО, в результате ему теперь грозит до восьми лет лишения свободы.

Что произошло

Как это обычно бывает, пассажиры, путешествующие в одном купе, решили выпить за знакомство, потом они выпили еще немного, и еще. Начались неминуемые разговоры «за жизнь», в итоге двое мужчин не сошлись во мнении - и понеслось. Так произошло с двумя пассажирами поезда, ехавшего из Комсомольска в Тынду - между новыми знакомыми произошла драка, один стащил другого с верхней полки, дело этим не кончилось, обидчик закрылся в купе и кричал, что взорвет этот поезд.

- Выпили, тронулись, начали мы с ним ругаться. Ну и дальше я только так, картинками помню. Ударил я его, стащил с верхней полки. Потом вышел вроде как дух перевести, успокоиться, и что-то там вслед мне говорилось, не помню. Прибежала проводник, выходили люди от грохота, когда он упал, я забежал в купе, закрылся. Другие люди, которые со мной ехали, они меня понимали, у них улыбки на лице были от моих таких действий и пьяных выходок, - рассказывает дебошир.

Затем он закрылся в купе со своим оппонентом и на все уговоры выйти говорил, что у него там спрятано взрывчатое вещество, и что этот поезд он неминуемо взорвет. Проводница позвала начальника поезда, тот уговорил мужчину открыть дверь, что дебошир и сделал.

«Пьяный бред» дебошира

Сам мужчина уже позже признался, что не знает, что на него нашло, ничего взрывать он не собирался, да и взрывчатки у него не было. А свое поведение называл пьяным бредом.

- Никого я не собирался ни взрывать, ни калечить. Вообще, первый раз со мной такое, буду лечиться от алкоголизма, наверное. Ничего у меня с собой не было, это был пьяный бред, я не знаю, откуда это все взялось, как в мои мозги такое залезло, может быть, насмотрелся фильмов всяких ненужных, - признается мужчина.

Рискнул наговорить на срок

Дебошира вывели из вагона и передали сотрудникам полиции. Выяснилось, что 35-летний мужчина ехал на вахту, в поезд он сел 30 октября и уже в вагоне, после того как выпил алкоголя, начал вести себя неадекватно, за что и был задержан.

- Меня задержали, вывели из вагона. Я уже смутно помню, когда уже на улице были, что я там говорил, что у меня и в сумке взрывчатка, и везде у меня взрывчатка. Я не сопротивлялся, вел себя спокойно, начал осознавать, что я натворил, когда мне начали объяснять. Конечно, каюсь очень сильно. Что вообще подвинуло меня на это - не могу объяснить. Прям в очень неадекватном состоянии опьянения был, не понимал, что творил, - говорит мужчина.

На вахтовика завели уголовное дело по части третьей статьи 207 УК РФ. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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