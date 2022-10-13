«Не понимаю за что»: двое радикалов из Хабаровска спонсировали международных террористов

Уголовные дела в отношении хабаровчан были заведены по статье «Содействие террористической деятельности» Фото: Оперативная съемка

ФСБ в Хабаровске задержала двоих пособников международных террористов. Мужчины разделяли идеологию радикального ислама и помогали своим «братьям» зарубежом. Накануне хабаровчане выслушали приговоры.

Помогали 31-летний Хошимов и 33-летний Черноусов международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (деятельность запрещена в РФ). Мужчины переводили деньги на QIWI-кошелек ячейки. Причем делали это добровольно. Сумма траншей не разглашается.

Спонсоров вычислили сотрудники ФСБ. Мужчин задержали, оперативные действия попали на видео. Судя по кадрам, Черноусова взяли в машине. В момент задержания мужчина сказал: «Не понимаю за что». Уголовные дела в отношении хабаровчан были заведены по статье «Содействие террористической деятельности».

- 1-й Восточный окружной военный суд приговорил Черноусова к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Хошимова к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. При этом первые 2 года оба проведут в тюрьме, - прокомментировал Владлен Стефанюк, пресс-секретарь УФСБ РФ по Хабаровскому краю.

Приговор вступил в законную силу.

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