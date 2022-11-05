Гуляет в нечеловеческий мороз: амурский тигр «поскрипел» снегом и вальяжно прошелся перед камерой в Хабаровском крае

Тигр вальяжно «прошуршал» по снегу и удалился из кадра по своим тигриным делам Фото: Скриншот с видео

Амурский тигр - удивительное создание. Он обладает множеством «титулов» среди зверей, среди которых «Самый крупный представитель семейства кошачьих и «Царь дальневосточной тайги». Краснокнижный кот - еще и один из самых морозоустойчивых зверей.

Специалисты поделились кадрами амурского тигра, который спокойно гуляет по тайге в лютый мороз. Кадры были сделаны в лесоохотхозяйстве «Дурминское в январе 2022 года. От одного взгляда на видео становится холодно. Но только не хищнику. Он вальяжно «прошуршал» по снегу и удалился из кадра по своим тигриным делам.

- Температура бодрящая: минус 36 градусов. Но могучему хищнику все нипочем, - рассказали в центре «Амурский тигр».

Яркий пример морозоустойчивости - самый северный тигр, который добрался до бухты Врангеля в Хабаровском крае. Есть предположения, что один полосатый добрался и до Магадана. Во всяком случае, видео встречи людей с тигром якобы на Колыме распространялись в социальных сетях. Специалисты такого факта не исключают.

Амурский - самый северный подвид тигра. Выживать в морозах и сугробах ему помогают двойной мех и толстая жировая прослойка.