«Его все любили»: люди приносят игрушки и цветы на место жестокого убийства дворового пса Рыжего в Хабаровске

Люди несут сна место гибели пса мягкие игрушки и цветы в качестве отражения своей любви к Рыжему Фото: Скриншот с видео

Зверскую расправу с собакой по кличке Рыжий жители Артемовской улицы в Хабаровске не намерены спускать с рук. Напомним, что любимца двора заживо сожгли в будке 17 февраля. Люди объединились и решили довести дело до конца, главная их цель - добиться справедливости, чтобы виновный был наказан.

НЕЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖЕСТОКОСТЬ

Рыжий прибился ко двору дома №77 около двух лет назад в потрепанном состоянии. Местные жители так прониклись к рыжей дворняге, что сколотили ему будку, кастрировали и ежедневно подкармливали. Благодарный пес платил своей привязанностью: каждому был рад, играл с детьми, охранял двор, никого из своих не обижал.

В ту страшную пятницу, 17-го, Рыжего покормила местная жительница. Около 20:00 она принесла ему в будку еды, а когда через 30 минут вернулась, конура уже была сожжена. Кто-то неизвестный, как предполагают местные, облил жилье собаки горючей жидкостью, запер пса внутри и поджег. Рыжий сгорел заживо.

- Жители близлежащих домов прибежали на место пожара. Разбирали крышу, засыпали снегом. Но, к сожалению, собаку спасти не удалось. Все это видели дети, плакали. На место была вызвана полиция, труп пса забрали, будет экспертиза, - сообщила одна из местных жительниц.

«ЭТО ТРАВМА»

Пса Рыжего оплакивают все жители Артемовской. О погибшем любимце тяжело говорить и детям, и взрослым. Место гибели собаки - символ светлой памяти и боли. Люди несут сюда мягкие игрушки и цветы в качестве отражения своей любви к Рыжему. С комом в горле о трагедии рассказывает местная жительница Татьяна: «Пса все любили, дети ему пузико чесали, каждый день бегали с ним».

- Окна у меня выходят прямо на эту будку. Я хочу, чтобы этого изверга нашли и наказали по всем правилам. Этот пес был такой добродушный, такой хороший. Сейчас без него невозможно. Смотришь сюда, а тут все опустело. Это такая травма, - поделилась еще одна местная жительница.

Жестокое убийство Рыжего потрясло не только район «Амуркабель», но и весь Хабаровск. Соцсети присоединились к жителям Артемовской и требуют наказать изверга, который убил любимца двора. За дело взялась полиция, по факту жестокого обращения с животным проводится проверка.

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