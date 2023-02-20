Шикарное тело и богатый внутренний мир: 36 красавиц поборются за титул Королевы Дальнего Востока в Хабаровске

Корону новой королеве передаст победительница прошлого конкурса Фото: предоставлено редакции "КП" - Хабаровск"

Юбилейный пятый конкурс красоты «Королева Дальнего Востока» состоится в Хабаровске этой весной. Показать себя во всей красе смогут 36 участниц, представительницы самых разных возрастов и профессий продемонстрируют свои таланты, красоту, утонченность и элегантность. Как стать королевой и что в этом году ждет конкурсанток в борьбе за титул, «КП» - Хабаровск» рассказала Дарья Пятницкая, региональный директор конкурса.

- Всего будет три возрастные категории, и в каждой из них жюри выберет топ финалисток - пять победительниц и шестую - Гран-при. В этом году участвуют девочки из Хабаровского края и ЕАО. В основном, конечно, город Хабаровск. На данный момент у нас 30 участниц, но еще добираем до 3 марта. Есть шесть свободных мест, - говорит Дарья.

Красота спасет мир Фото: предоставлено редакции "КП" - Хабаровск"

За корону королевы Хабаровска будут бороться девушки от 20 до 30 лет. Участницы необязательно должны быть замужем или иметь детей, статус у них может быть любой. Вторая возрастная категория - от 31 года до 39 лет. Среди этих красавиц будут выбирать «Королеву Fasion Дальнего Востока». И третья категория - 40-55 лет. Здесь определят самую настоящую императрицу Дальнего Востока.

Королевой может стать каждая

Чем занимается будущая королева, какая у нее профессия и работа - не важно, принять участие в конкурсе может каждая, кто всем сердцем этого хочет. Красавица может работать в любой области, но при этом нести свою высокую идею, посыл, например, многие участницы занимаются благотворительностью, помогают другим.

Концентрация красоты на таких конкурсах невероятно зашкаливает Фото: предоставлено редакции "КП" - Хабаровск"

О конкурсе претендентки узнают из социальных сетей, от знакомых, или же Дарья сама выходит на девушек. Сначала они заполняют анкеты, затем проходят личное собеседование, а уже после организаторы решают, допускается ли девушка к участию.

«Королевы Оперы»

5 марта состоится официальное открытие конкурса. Девушки-участницы посетят закрытую вечеринку в караоке «Опера». Поддержать конкурсанток придут титулованные королевы - победительницы прошлых конкурсов. Каждая участница нового сезона расскажет о себе и исполнит любимую песню.

- В рамках этой вечеринки будет выбрана девушка в специальной номинации «Королева Оперы». Ее выберут за лучшее исполнение, лучшую подачу, это не конкурс профессиональных певцов и танцоров, это больше именно про энергетику номера.

Каждая девушка достойна зваться королевой Фото: предоставлено редакции "КП" - Хабаровск"

Затем для девушек начнутся увлекательные мероприятия. Они поучаствуют в мастер-классе по фотопозированию и фотосессии в стиле «Ход королевы», девушки будут сниматься на шахматной доске в красивых вечерних платьях.

Второй этап - дефиле. Профессиональной проходке девушек тоже будут учить с нуля. Еще один мастер-класс - по ораторскому искусству от Ольги Рашевской.

- Еще будет шикарный мастер-класс по стилю. К нам приедет из столицы стилист Марина Дорохова. А также девушки приготовят кулинарные шедевры в рамках мастер-класса от эксклюзивного партнера Zepter. После уже начнется подготовка к финальному дню, конкурсантки разучат проходку. Самым важным этапом подготовки станет встреча с преджюри.

Мы ищем внутреннюю красоту

15 апреля в Хабаровске соберутся члены жюри из других регионов. Это региональные директора, директор всероссийского конкурса и королевы, которые победили в этом году.

- Мы все соберемся за круглым столом, девушки будут по одной заходить и рассказывать о себе. Мы познакомимся поближе, потому что важна не только внешняя картинка, но и внутренняя красота. Нужно понять, готова ли девушка вообще победить, ведь титул накладывает определенные обязанности, девушка должна быть готова нести эту корону.

По сути на этом этапе уже будет понятно, кто станет фавориткой, и кого можно номинировать на главную королеву. На следующий день, 16 апреля, состоится финал. Девушек представят, затем они покажут подготовленный творческий номер, пройдутся по-королевски в вечерних платьях, а в завершение будет самое главное - коронация.

На Дальнем Востоке живут настоящие императрицы Фото: предоставлено редакции "КП" - Хабаровск"

- Традиционно корону королеве будет передавать победительница прошлого года. Девушка, которая возьмет Гран-при конкурса, отправится представлять регион на всероссийском этапе в Москве.

Женщина должна быть королевой внутри

По словам Дарьи Пятницкой, которая уже в пятый раз проводит этот конкурс, настоящая королева должна быть не только внешне красивой и выдержанной, но и внутри у нее должны преобладать исключительные качества - искренность, доброта, мудрость, а еще аристократичность и благородство, но ни в коем случае не высокомерие и надменность, королева должна быть именно настоящей.

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