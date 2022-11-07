Межрегиональный вирус: птичий грипп бушует на Дальнем Востоке

Вирус добрался до магаданских куриц Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как бы это ни было печально, но в последнее время любое событие или происшествие приобретает массовый характер и затрагивает уже не только отдельных людей, районы или города, но даже целые регионы и страны. Причем это касается даже не самых глобальных происшествий или болезней. Вот сейчас, например, несколько дальневосточных регионов борются с очередной напастью - птичьим гриппом.

Массовый мор куриц произошел на птицефабрике в Комсомольске, затем эпидемия была зафиксирована на Сахалине, тоже на предприятии, а еще уже вторая подряд вспышка наблюдается на Колыме.

К слову, в Хабаровском крае происшествие оказалось фатальным для фабрики. Здесь и в угрожаемой зоне была уничтожена вся птица, а продукция, которую почти за месяц до эпидемии успели завезти в магазины, тут же подверглась отзыву обратно и уничтожению, в районе фабрики ввели режим ЧС муниципального характера.

На Сахалине вирус выявили на птицефабрике «Островной». Здесь, как сообщает агентство ветеринарии, определены границы эпизоотического очага - территория площадки по выращиванию бройлеров. Как сообщают местные власти, здесь в срочном порядке уничтожают несколько тысяч голов птицы. А вот угрожаемая зона, в которой тоже должны уничтожить все поголовье, распространилась на несколько населенных пунктов.

Как обстоит дело в Магаданской области, «КП» - Хабаровск» рассказали в управлении ветеринарии Колымы. По словам руководителя управления Андрея Лебедева, одна вспышка была зафиксирована в области летом, а вторая уже в октябре этого года. В месте, где обнаружен вирус птичьего гриппа, введен карантин.

- У нас в этом году было две вспышки, одна случилась летом, в июле, и вторая вот сейчас, в октябре. Карантин еще не снят. Вспышка была в личном подсобном хозяйстве, со случаями на птицефабриках она не сравнится. Вспышка произошла в городе Магадане. Это было личное подсобное хозяйство, - рассказал «КП» - Хабаровск» Андрей Лебедев.

Как полагается, все поголовье птиц было уничтожено. Как отметил руководитель управления, убой прошел не только на подворье, но и в угрожаемой 10-километровой зоне.

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