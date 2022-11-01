Яйца будут у всех: Хабаровский край пережил куриную катастрофу после птичьего гриппа

Комсомольчан призывают не паниковать, яиц хватит всем Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Уже около недели социальные сети и средства массовой информации следят за ситуацией в Комсомольске-на-Амуре, где на местной птицефабрике начался мор куриц из-за птичьего гриппа. Управление ветеринарии сообщило, что вся птица на фабрике и на подворьях в радиусе шести километров будет уничтожена. На предприятии начали сжигать куриц, а из магазинов отзывать всю отгруженную еще с 24 сентября продукцию - яйца и мясо кур.

Эти сообщения вызвали нешуточный ажиотаж и буквально панику у населения. Народ повалил в магазины и начал сметать с прилавков бесценные яйца. В Сети велись дискуссии по теме, комсомольчане сообщали, что ни в одном магазине нет яиц.

Этот ажиотаж продлился пару дней, уже сейчас прилавки вновь заставляют ячейками, только яйца продают не от местного производителя, а от других птицефабрик. Как рассказал «КП» - Хабаровск» Иван Лаврентьев, заведующий сектором пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре, в город везут яйца даже из Сибири, беспокоиться жителям не о чем, дефицита не будет.

- После известия о том, что на Комсомольской птицефабрике обнаружен птичий грипп, и предписания властей о том, что начали уничтожать птицу, потому что это опасное заболевание - начали изымать продукцию комсомольской птицефабрики, производство которой было после 24 сентября. Возник ажиотажный спрос в магазинах и торговых сетях города, он был связан с тем, что по понятным причинам киоски фабрики опустели, но ажиотаж продлился два дня, сейчас ситуация стабилизировалась, - говорит Иван Лаврентьев.

Еще до происшествия с гриппом в город завозились яйца из Хабаровска и Благовещенска. Сейчас Комсомольская птицефабрика заключила соглашение с другими предприятиями, чтобы торговать в своих сетях привозными яйцами. Поставки осуществляются также из Сибири.

Как отмечают в городской мэрии, сейчас ситуация с куриным яйцом на потребительском рынке не критичная. Специалисты департамента экономического развития администрации Комсомольска провели рейд по торговым сетям и убедились, что полки там отнюдь не пустые.

- Крупные торговые сети города увеличили объемы заказов и ожидают поставки яйца куриного из других субъектов РФ. 31.10.2022 в торговых сетях (например, «Самбери») поступило яйцо Хабаровской птицефабрики. Ориентировочно к среде в торговой сети Комсомольской птицефабрики восстановится реализация яйца производства хабаровского племптицезавода, - рассказали в администрации.

Жителей города успокоили - несмотря на все, что произошло, необоснованного удорожания яйца не будет. Если население немного успокоится и прекратит скупать продукцию из расчета, что возможен дефицит, то яиц хватит всем, торговля будет идти в штатном режиме. Власти призвали комсомольчан не паниковать, даже если в каких-то магазинах закончились яйца, то в ближайшее время они снова поступят в продажу.

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