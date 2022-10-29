Тысячи мертвых куриц: на птицефабрике в Комсомольске уничтожат все поголовье птицы из-за гриппа

Птичий грипп опасен и для человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

Причину массового мора куриц, охватившего птицефабрику «Комсомольскую», выявили специалисты. На фабрике началась эпидемия птичьего гриппа. Это значит, что все поголовье птицы придется просто-напросто уничтожить. Что будет дальше, как будут действовать спецслужбы, и опасен ли этот штамм гриппа для человека, выясняла «Комсомолка».

Как рассказали редакции в управлении ветеринарии правительства Хабаровского края, всех птиц неизбежно уничтожат.

- Все поголовье, которое есть на птицефабрике, будут уничтожать. Грипп птиц – это особо опасное заболевание, если оно случилось, то в рамках ликвидации этого заболевания в соответствии с ветеринарными правилами в эпизодическом очаге осуществляется убой бескровным методом и уничтожение всего поголовья птиц, содержащегося и имеющегося на момент вспышки в этой территории. Это должно произойти в границах всей фабрике, все, что за забором находится, - рассказывает «КП-Хабаровск» Марина Данилова, начальник эпизодического отдела управления ветеринарии.

Марина Данилова добавила, что всех, кто закупал на птицефабрике продукцию с 1 октября до настоящего времени, уведомили о том, чтобы те ограничили оборот этой продукции.

Этот грипп – общее заболевание и для животных, и для человека. То есть болеть им могут буквально все. Что касается симптоматики, то проявляется этот грипп также, как и другие штаммы. В характеристике заболевания написано, что факторами передачи заболевания являются корма, одежда, помет птицы, и инвентарь, который использовался для ухода за животными.

- Роспотребнадзор и лечебно-профилактические учреждения Комсомольска сейчас принимают меры, чтобы вакцинировать всех работников предприятия от гриппа, - говорит Марина Данилова.

Управление ветеринарии утверждает, что по правилам все поголовье птицы в пределах фабрики должно быть уничтожено. При этом в сети гуляет информация о том, что руководство фабрики надеется избежать полного уничтожения куриц во всех цехах, и рассчитывает, ссылаясь на прецедентные случаи, что ситуацию можно будет разрешить, ликвидировав куриц лишь в нескольких зараженных цехах. «Комсомолке» не удалось побеседовать с руководством фабрики, однако за разъяснениями редакция обратилась к ученым-орнитологам из ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Специалист Римма Андронова рассказала «КП-Хабаровск», это заболевание опасное, вирус распространяется так же, как и любая другая инфекция, и чаще всего эта болезнь охватывает цеха именно на птицефабриках из-за плотности проживания птиц.

- В природе птицы рассеяно живут, поэтому вирус в природе присутствует, но поражает особи штучно. Проблема существует в тех местах, где большая плотность птиц, где они пользуются одной средой. Если была одна инфицированная птица, то она начинает заражать среду обитания и других птиц, - рассказывает ученый-орнитолог.

Птицы в природе обладают более сильным иммунитетом, чем те, кто живет в искусственно созданной среде. Вирус мог зайти с воздушными потоками, на одежде, с кормом, с водой, от диких птиц. Обычно в таких ситуациях зараженные цеха сразу же обрезают от других, здоровых, чтобы не допустить распространение. Но зараза может проникнуть и по воздуху, и на одежде птичников.

- Если на предприятии успели создать барьеры на перенос инфекции в другие цеха, то, конечно, они остаются чистыми, тогда уничтожать птиц на всей фабрике не будут. Если собрались уничтожать всю птицу, то значит, что очень серьезное поражение произошло. Здесь уже работа специалистов, разобраться, выяснить, заражены ли все цеха, - говорит Римма Андронова.

Мор на птицефабрике начался еще 24 октября. После сообщения о происшествии руководство фабрики приняло решение приостановить отгрузку яиц на продажу. На место отправились специалисты, анализы показали наличие птичьего гриппа. «Комсомолка» продолжает следить за ситуацией.

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