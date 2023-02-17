Спасатели незамедлительно отправились к месту крушения Фото: ГУ МЧС России по Сахалинской области

Ужасающее происшествие произошло на Сахалине. Вертолет Robinson 44 с двумя пассажирами на борту и пилотом рухнул на горе пик Чехова. По предварительной информации, внутри находились супруги из Хабаровска Андрей и Дарья Мартыненко. 34-летняя девушка-фотограф не выжила, ее 39-летний муж находится в больнице. Пилот также погиб во время жесткой посадки.

На месте работают 18 сотрудников Фото: ГУ МЧС России по Сахалинской области

Крушение вертолета Robinson 44 на Сахалине: что известно на сегодня

17 февраля прогулочный вертолет Robinson 44 отправился по туристическому маршруту. В 15:05 он вылетел с посадочной площадки Оленья Горка из Южно-Сахалинска. В 15:16 судно доставило пару путешественников из Хабаровска к горе пик Чехова. В 16:02 вертолет должен был вылететь, но пропал с радаров. Спустя некоторое время с судна поступил сигнал бедствия по спутниковой системе КОСПАС.

Точная причина происшествия не установлена Фото: ГУ МЧС России по Сахалинской области

На месте работают следователи, которые незамедлительно отправились выяснять все обстоятельства происшествия.

- Следователями и криминалистами изъяты образцы топлива, назначены химическая, судебно-медицинские экспертизы, изъята летная эксплуатационная и техническая документация на воздушное судно, выполняется комплекс иных следственных и процессуальных действий, - сообщили в Восточном МСУТ СКР.

Среди двух версий произошедшего рассматриваются техническая неисправность воздушного судна и нарушение правил пилотирования.

Погибшие при крушении вертолета Robinson 44: что случилось на горе пик Чехова

Как стало известно, в ЧП есть погибшие. По предварительной информации, при жесткой посадке погибла 34-летняя Дарья Мартыненко, фотограф из Хабаровска. По предварительным данным, муж Дарьи 39-летний Андрей Мартыненко находится в больнице. Как сообщили в МЧС, его эвакуировали с места крушения прибывшие на место спасатели. Сейчас медики борются за его жизнь. Предварительно состояние Андрея оценивается, как средней степени тяжести.

Андрей и Дарья Мартыненко Фото: личная страница в соцсетях Андрея Мартыненко/личная страница в соцсетях Дарьи Мартыненко

-Сообщение об аварийной посадке вертолета Robinson R 44 северо-восточнее горы Красная поступило от координационного центра поиска и спасения по Сахалинской области. Незамедлительно на поиски направлена наземная группа спасателей на снегоходах, в готовность приведен вертолет МИ-8 МЧС России. Всего привлечено 18 человек и восемь единиц техники, - рассказали в ГУ МЧС по Сахалинской области

Как стало известно «КП» - Хабаровск» пара отправилась на Сахалин в отпуск, чтобы отпраздновать День Рождения Дарьи 15 февраля. Супруги – заядлые путешественники, они часто вместе ездили в туристические поездки по России, покоряли горы и ходили в пешие походы. На Сахалин они приехали вместе с четырехлетним ребенком. В тот день он не полетел с ними на вертолете и остался в гостинице с няней. В данный момент с ним работают психологи.

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