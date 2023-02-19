На Сахалине супруги отмечали день рождения Дарьи Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Крушение вертолета Robinson 44 произошло на Сахалине 17 февраля. Воздушное судно рухнуло на горе пик Чехова. На борту находилась пара из Хабаровска. Муж выжил, жена - погибла.

Дарья и Андрей сыграли свадьбу в 2018 году Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

КАРТИНА КРУШЕНИЯ ВЕРТОЛЕТА ROBINSON 44 НА САХАЛИНЕ

Вертолет Robinson 44 повез супругов на экскурсию к пику Чехова. Воздушное судно взлетело с посадочной площадки «Оленья Горка» в 15:05 часов (по-сахалинскому времени). В 15:16 часов воздушное судно добралось до места. Пилот должен был подтвердить взлет, но этого не произошло.

Дарья 15 февраля отметила свой 34-й день рождения Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В 16:02 произошло срабатывание сигнала бедствия воздушного судна по международной спутниковой системе КОСПАС. На место направились спасатели, которые обнаружили вертолет. На борту находились трое человек: пилот и супруги Мартыненко из Хабаровска. 39-летнему Андрею удалось выжить, его жена скончалась на месте ЧП.

«ЭТОГО СЕБЕ И ПОЖЕЛАЮ»

С фотографий смотрит очаровательная брюнетка с нежной улыбкой. Дарья Мартыненко (в девичестве Федосеева) 15 февраля отметила свой 34-й день рождения. Ее последняя запись в соцсетях была сделана именно в этот день. Под фотографиями подпись: «Жить надо так, чтобы от каждого момента получать удовольствие. Именно этого я себе и пожелаю».

Дарья любила активный отдых Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Дарья работала свадебным фотографом и, как рассказали ее коллеги, «горела этим делом». Получалось прекрасно: в портфолио в соцсетях нежные и романтичные кадры счастливых пар. Сама женщина тоже была счастлива: в 208 году вышла замуж за любимого мужчину, воспитывала ребенка, часто путешествовала. Предпочитала активный отдых - горные лыжи, побережье Татарского пролива, которое точно уж не назовешь курортным местом.

ПРОФЕССИОНАЛ И ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК

На Сахалине Дарья, судя по соцсетям, приехала в седьмой раз. Ее привлекала красота острова: его бескрайние просторы, умопомрачительные виды, теплый климат, обилие снега и всевозможные яства. Похоже, что она без памяти была влюблена в такой далекий Сахалин и старалась запечатлеть каждую секунду своего пребывания там. 16 февраля Дарья с мужем и четырехлетним сыном Спартаком отправилась на остров отмечать свой день рождения.

Дарья любила Сахалин Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Я знаю Дарью не так давно - познакомились по работе. Она показалась мне доброжелательным человеком, который живет полной жизнью. К работе подходила со всей ответственностью и серьезностью, не очень любила идти на какие-то глобальные эксперименты. Клиенты ее любили, коллеги тоже к ней хорошо относились. Без сомнения могу сказать: трагедия унесла профессионала и хорошего человека, - рассказал «КП» - Хабаровск» знакомый Дарьи Мартыненко, пожелавший сохранить анонимность.

«ДАЖЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ, КАКОВО ЕМУ СЕЙЧАС»

Активная Дарья и супруга выбрала себе под стать. Андрей тоже был влюблен в походы, природу и экстрим. Взбирался на гору Ко и пик Тордоки-Яни, катался на сноуборде на Амуте и, конечно же, любил Сахалин. Когда стал отцом в 2019 году, первое место в его жизни занял сын Спартак.

Супруги любили путешествовать Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Он очень любит сына, просто души в нем не чает. Даже не представляю, каково ему сейчас… Андрей - очень открытый и позитивный человек, всегда выручит, поддержит, подбодрит. Мы надеемся, что с ним все будет хорошо, - поделился с «КП» - Хабаровск» знакомый Андрея на условиях анонимности.

Муж Дарьи Андрей находится в больнице в Южно-Сахалинске, ему сделали операцию. Мужчина в сознании, но состояние его тяжелое. Маленького Спартака забрала сестра Андрея - в тот роковой полет ребенок остался в отеле с няней.

Муж Дарьи Андрей находится в больнице в Южно-Сахалинске Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Следком по факту ЧП завел уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Свою проверку проводит транспортная прокуратура ДФО.

Андрей - очень отзывчивый человек и готов всегда придти на помощь Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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