«Выпускать нельзя. Усыплять»: депутат из Биробиджана предлагает убивать бездомных собак

Депутат предложил людям взять себе с улицы по одной собаке и держать в своих домах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несколько дней назад в обществе бурно обсуждали инициативу, озвученную биробиджанским депутатом Иваном Проходцевым. На очередном заседании он предложил уничтожать бродячих собак, которые нападают на людей. Животных, по его мнению, нельзя содержать пожизненно в клетках, потому что спокойно себя вести они уже не будут, разломают клетки и продолжат кусать людей.

На заявление резко отреагировали зоозащитники, такое предложение их серьезно возмутило, не остались в стороне и люди, но здесь мнения разделились, кто-то поддержал депутата и сказал, что только так можно избежать агрессивных нападений животных, а кто-то наоборот, осудил парламентария, подчеркнув, что народный избранник не должен выступать с подобными инициативами.

Зоозащитники категорически против таких страшных мер Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Жестокое предложение

Редакция обратилась к Ивану Проходцеву за разъяснениями о заявлении. В ответ через несколько дней он направил материал, в котором озвучил свою позицию. Она такова: тех, собак, которые агрессивные и нападают на людей – отлавливать и усыплять, а тех, что не агрессивные – отлавливать и держать в приютах пожизненно. Бродячих собак не подкармливать, а лучше вообще каждому, кто выступает в защиту бездомных животных забрать по одной собаке с улицы и держать у себя дома.

Это не по-людски

Как оказалось, некоторое время назад фирма депутата занималась отловом и стерилизацией собак. Этот факт привел зоозащитников в еще большее недоумение, активисты считают, что доверять это дело человеку с такой позицией по отношению к животным, категорически нельзя было.

- Депутат, которому доверили отлов бродячих собак, выступил с предложением уничтожать собак. При этом поймали только одного несчастного щенка и того потеряли, мы до сих пор не знаем, что с ним случилось. Таких людей не то, что к бездомным собакам нельзя подпускать, таких людей не должно быть в принципе у власти, - высказала свое мнение «КП» - Хабаровск» Олеся, волонтер и зоозащитница.

То же мнение озвучила редакции депутат из Хабаровска, Наталья Коваленко. Она долгое время борется за права животных, спасает бездомных, пристраивает и находит новый дом.

- Если человек работал на отлове, он должен знать, что подавляющее большинство собак - трусливые. Они не агрессивные. Они могут напасть только из страха, и это нормальная реакция, люди тоже так делают. К сожалению, многие депутаты, в том числе и в Госдуме, не погружены в эту проблему, в том плане, что они не помогают зоозащитникам, которые изо всех сил стараются сделать существование живых существ хоть немного лучше. А не помогают тем, что до сих пор не пробили законопроект об обязательной регистрации домашних животных, который бы очень помог. Штрафов у нас до сих пор нет, законодательно, - говорит Наталья Коваленко.

«Зубы никуда не делись»

Сейчас в регионах России бездомных животных только отлавливают, стерилизуют, вакцинируют и возвращают обратно, где взяли. Как говорит Иван Проходцев, вообще, в целом отловленных собак выпускать в привычную им среду нельзя, так как «зубы после вакцинации, чипирования и стерилизации у них остались», и неизвестно, как даже самый мирный пес себя может проявить, примкнув к стае.

По закону, умертвлять уличных животных запрещено. Сейчас депутат готовит документы по своей инициативе в законодательное собрание Еврейской автономной области, а затем и в Госдуму РФ. Безусловно, зоозащитники будут протестовать против такого проекта, и добиваться иного решения проблемы с бездомными животными.

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