«Ту-туууу!»: В Хабаровск приехал настоящий паровоз с Дедом Морозом

Состав встречали громкими аплодисментами и восторженными криками Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Под громкое «ту-туууу!» и восторженные крики детей, да и не только детей, но и взрослых, прибыл на перрон Хабаровска поезд Деда Мороза. Яркий состав встречало, пожалуй, полгорода, протиснуться через толпу казалось просто невозможно. Самым фееричным моментом стал выход на платформу главного красноносого волшебника, его встречали аплодисментами и громким улюлюканьем.

Дед Мороз и Снегурочка поприветствовали хабаровчан, рассказали, как проходило путешествие, начавшееся с самого Великого Устюга. Затем для прибывших гостей выступили юные артисты, и Дедушка пошел лично здороваться и пожимать руки детям, восторженно заглядывавшим ему в глаза.

Этот момент был невероятным, волшебным и долгожданным. Еще бы, дети так долго мечтали вживую увидеть главного Дедушку, который оставляет для них под елкой подарки в новогоднюю ночь.

Еще до прибытия состава на улице началась сладкая торговля Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Поезд Деда Мороза - это несколько вагонов, празднично украшенных и разрисованных. В одном из них проходило представление по заранее купленным билетам, в других располагается ресторан, сувенирная лавка, фотобудка.

Хабаровчан развлекали артисты Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Когда состав прибыл и Дедушка поздоровался с хабаровчанами, народ отправился изучать буквально каждый вагон. У входов образовались нешуточные очереди, попасть, например, в лавку было сложнее всего, впускали туда только по несколько человек. А остальные терпеливо ждали, когда же подойдет их очередь.

Деду Морозу помогали его доверенные лица Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Внутри можно было приобрести самые разные товары: сувениры, елочные игрушки, магниты, пряники, леденцы, конфеты, даже сумки и футболки. А еще здесь продавали конверты, которые предназначены для писем Дедушке от маленьких жителей. Тут же, у вагона-лавки, стоит большой почтовый ящик, именно туда дети спускали так старательно написанные письма.

Вагоны поезда ярко украшены и разрисованы Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В вагоне-ресторане, украшенном не менее празднично, изрядно подмерзшие хабаровчане могли согреться теплым какао или чаем, посидеть за столиком, перекусить и пообщаться о том о сем.

В лавке можно было купить самую разную продукцию Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Из Хабаровска поезд Деда Мороза выехал в 22:00. Следующей его остановкой станет Вяземский, затем Бикин, и дальше поезд отправится уже в Приморье. Накануне он уже побывал в Комсомольске. А вообще, за 85 дней состав побывает более чем в сотне городов.

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