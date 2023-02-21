«Посинел и не дышал»: мужчина поднял бездыханное тело со дна бассейна в Хабаровске

Сейчас хабаровчанин в коме, за его жизнь борются врачи Фото: Иван МАКЕЕВ

Чрезвычайное происшествие, случившееся накануне в общественном бассейне Хабаровска, потрясло жителей города. Посетители, плавающие в этот день в бассейне, подняли со дна бездыханное тело мужчины. Человек пробыл под водой несколько минут и уже полностью посинел и не дышал. Самое страшное, что там не было никого из сотрудников бассейна, на месте не дежурили инструкторы или спасатели, а врач вообще пришла помогать даже без аптечки. Если бы в тот день хабаровчанин Сергей Латкин не заставил себя пойти в бассейн, то молодой парень наверняка бы так и погиб на дне бассейна. Сейчас он в коме, за его жизнь борются врачи.

В нужное время в нужном месте

Этот бассейн - единственный открытый бассейн в городе, находится на улице Советской. В тот день Сергей не планировал идти плавать, но все же пошел «через не хочу». Народу было не много, на каждой дорожке человека по три. Немного размявшись, Сергей подплыл к бортику, чтобы передохнуть. И вот тогда-то он и заметил, что на дне бассейна лежит человек и не двигается.

- Я плавал по пятой дорожке бассейна, подплыл к бортику, где большая глубина, это в конце. Посмотрел налево и увидел, что на дне пловец, в какой-то странной позе лежит и не шевелится. Я сначала подумал, что дайвер тренируется, видимо засек время и опустился под воду. Прошло секунд пять, я опять погружаю голову, смотрю, что он в такой же позе, не шевелится. Мне это показалось странным. Тогда я стал подходить ближе. Неподалеку мужчина плавал с ребенком и тоже заметил его, нырнул, потрогал ногой, и он начал всплывать. Я тогда понял, что утонул человек, - рассказывает «КП» - Хабаровск» Сергей Латкин.

Вместе с другим мужчиной они начали вытаскивать человека, Сергей поднял его на борт за подмышки, положил на спину и начал реанимировать. Сначала искусственное дыхание сделал, затем принялся за массаж сердца. Где-то минуту-полторы Сергей пытался реанимировать парня, кричал и звал на помощь медика, но никого из сотрудников бассейна на горизонте не было.

- Когда вытащил его, он был весь синий, не дышал, казалось, что уже все, не живой.

Сергей продолжил откачивать парня. В какой-то момент тот начал слабо дышать, но в сознание так и не пришел. Вокруг уже собрались люди, спаситель перевернул парня набок, и поплыл в сторону ресепшна. Оттуда как раз бежала девушка-администратор, Сергей крикнул ей, чтобы звала врача и позвонила в скорую.

- Я вернулся к парню, люди уже растирали его, пытались привести в чувства, бассейн-то открытый, холодно.

Пришла спасать без аптечки

Прибежала женщина врач, и начала задавать вопросы, что случилось с парнем, живой ли он. Затем она перевернула его на спину и начала зачем-то делать массаж сердца, хотя человек дышал, а значит, остановки нет. Сергея серьезно возмутило то, что врач пришла без аптечки, не взяла с собой даже элементарно нашатырного спирта, чтобы привести человека в сознание.

- После моих слов она убежала зачем-то. Возможно, за покрывалом, так как парень лежал на льду. Нам открыли дверь и мы перенесли парня туда, чтобы не замерз. При этом, никто из сотрудников не помогал, когда все это произошло.

Через 10-15 минут его увезла скорая помощь, Сергей спросил у охранника, как парень себя чувствует, тот ему сказал, что все в порядке, врачи с ним.

Сергей Латкин спас человека от смерти, проявив простое участие и неравнодушие Фото: предоставлено редакции героем публикации

«Пусть спасает тот, кто увидел»

Самым странным и возмутительным Сергей считает тот факт, что во время работы бассейна рядом не дежурит никто из персонала, или инструкторов, не говоря уже о спасателях. Причем. Раньше, до холодов, территорию патрулировал сотрудник, а с наступлением зимы он перестал там появляться. Не было его и в этот роковой день.

На его вопрос, почему никто не смотрит и не дежурит на воде, администратор удивленно спросила у Сергея, мол, зачем? Хабаровчанин привел аргумент, что вот такая ситуация, как произошла сегодня, могла принять и более страшный поворот. Девушка на это ответила, что кто увидел, тот пусть и спасает.

Возмущению хабаровчанина не было предела. Получается, что человеческая жизнь – ничего не стоит, и никто и ухом не поведет, если человек будет погибать. Этот момент «подорвал» не только Сергея, но и многих жителей Хабаровска. В сети началось бурное обсуждение безответственного исполнения работы в бассейне, но большая часть, конечно, хвалила и благодарила хабаровчанина за спасение человека, и говорила, что таких людей осталось мало.

Сам же Сергей серьезно переволновался из-за произошедшего, переживал за парня, не спал всю ночь и все думал, как он сейчас, выжил ли. Благо, ему позвонили родственники парня, чтобы поблагодарить, и рассказали спасителю, что парень сейчас в коме, его состояние тяжелое, но стабильное. Отец парня не теряет надежды, что сын выкарабкается.

За дело взялись правоохранительные органы

После резонанса о происшествии в сети, за дело взялась прокуратура Хабаровского края и начала проверку. Затем Сергея вызвали уже в Следственный комитет региона, для дачи разъяснений по ЧП. Сегодня утром следователи и хабаровчанин уже съездили в бассейн, Сергей рассказал подробно, и показал, что и как происходило. Удивительным образом во время визита следователя рядом с бассейном вдруг снова начал дежурить сотрудник учреждения.

Теперь правоохранительные органы будут сами разбираться с администрацией бассейна. Выяснять, была ли на месте обеспечена безопасность. Сергей надеется, что парень все же выберется ,будет жить, а на бассейне теперь всегда будет дежурить спасатель.

Как стало известно «КП» - Хабаровск», парню сейчас стало немного легче, возможно, в скором времени он сможет дышать самостоятельно и его отключат от аппарата ИВЛ.

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