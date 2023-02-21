Тело сковало толстым льдом: на Колыме нашли труп мужчины, замерзший в жуткой позе

Снегоход провалился под лед и мужчина не смог выбраться самостоятельно Фото: скриншот с видео

В Магаданской области рядом с островом Недоразумения поисковики увидели жуткую картину: тело человека вмерзло в лед, из толщи торчали лишь ботинки, надетые на ноги, и что-то похожее на капюшон от куртки в том месте, где должна быть голова. При первом взгляде на кадры видеоролика кажется, то мужчина лежал вниз головой в воде, а вокруг тела образовался лед.

Информацию о том, что человек действительно оказался в ледяной глыбе, «КП» - Хабаровск» подтвердили в СУ СК России по Магаданской области. Следователи городского отдела уже начали проверку.

- Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Предварительно, каких-либо признаков криминального характера смерти не имеется. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали в СУ СК области.

Как выяснилось, мужчина - пропавший несколько дней назад рыбак. Заявление о его исчезновении поступило еще 19 февраля. Супруга пропавшего сказала, что муж уехал на рыбалку, а затем перестал выходить на связь. Где он и что с ним, женщина не знала, начала сильно переживать и забила тревогу. На поиски отправились волонтеры.

Тело было обнаружено в бухте Нагаева. Вероятно, мужчина ехал на снегоходе, провалился под лед, не смог самостоятельно выбраться из полыньи и так и замерз или захлебнулся. Мужчины, обнаружившие окоченевший труп, на этом поиски прекратили и вызвали МЧС.

Спасатели доставят тело погибшего мужчины в Магадан, после этого начнутся обследования и экспертизы, а затем станет известно, из-за чего конкретно скончался рыбак. На данный момент следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Посинел и не дышал»: мужчина поднял бездыханное тело со дна бассейна в Хабаровске

Тонущего мужчину спасли в открытом бассейне Хабаровска(подробнее)