Бился в конвульсиях в салоне авто: водителю из Биробиджана стало плохо посреди дороги

Мужчина, несмотря на наличие у него эпилепсии, управлял автомобилем, хотя это категорически запрещено. Фото: Росгвардия ЕАО

Житель Биробиджана подверг себя и людей вокруг смертельной опасности. Мужчина, несмотря на наличие у него эпилепсии, управлял автомобилем, хотя это категорически запрещено. По воле судьбы в один из приступов он оказался за рулем своей машины.

Произошло все на улице Пионерской в столице ЕАО. Случайными свидетелями того, что человеку стало плохо, оказались бойцы Росгвардии.

- Экипаж группы задержания обратил внимание на автомобиль, который двигался в попутном направлении и совершил неожиданный маневр, резко выехав на обочину. Тогда сотрудники ведомства приняли решение проверить водителя автомобиля, - рассказали в пресс-службе Росгвардии ЕАО.

Подойдя к машине, они были неприятно удивлены. Сначала все думали, что, возможно, мужчина просто пьян, но это оказалось не так. Автомобилист бился в конвульсиях от эпилептического приступа, ему срочно нужна было помощь. И к счастью, силовики знали, что нужно делать. Пока они приводили мужчину в чувства, на место подъехали врачи.

- После медицинского осмотра мужчина отказался от госпитализации и был отпущен, - добавили в ведомстве.

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