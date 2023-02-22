Ресторан на колесах: владелец необычного заведения «Ретро-паровоз» рассказал историю его создания

Так заведение выглядит снаружи Фото: Екатерина ЛЕСКОВА

Вот уже почти 20 лет в Хабаровске на углу Станционной стоит необычный паровоз. Для прохожих он — знакомый реквизит, отголосок тоски по прошлому и просто уютное место, где можно вкусно поесть. Но почему он остановился в Хабаровске?

Хабаровчане любят это место за красивый антураж и зажигательную атмосферу Фото: Екатерина ЛЕСКОВА

— В начале 2000-го я нашел вагон — его тогда заняли под бытовку. Выяснилось, что это немецкий вагон 1920-го года. В Берлине его использовали как госпиталь, возможно во время Первой мировой войны. Я вагон выкупил и отреставрировал на заводе. Мне показалось, что будет здорово, если у нас в городе будет место, где люди будут одновременно наслаждаться едой и ощущать себя как бы в дороге, сообщил «КП» — Хабаровск» Владимир, владелец ресторана.

Внутреннее убранство самого настоящего вагона-ресторана Фото: Екатерина ЛЕСКОВА

Вагон присоединили к паровозу, который Владимир пригнал за год до этого с «Амурстали» — в 1999-м году. Там владелец обменял его на аккумуляторы. Разумеется, с разрешения администрации города. В паровозе сперва решил жарить шашлыки. Однако с присоединением вагона концепция стала оригинальнее. Сейчас внутри ресторана слышен стук колес, имитирующих шум поезда. А по бокам большие окна, за которыми простирается задумчивый городской пейзаж. Позже у вагона-ресторана появилась пристройка с ретро-интерьером.

А так выглядит зал в соседней пристройке Фото: Екатерина ЛЕСКОВА

— Вот, например, пианино из Воронежа. Между прочим, 1863-го года. Когда я его покупал, продавец рассказала, что ее отец будучи генералом вывез это пианино из Германии в качестве трофея. А потом она, когда была маленькой девочкой, училась играть на нем.

То самое пианино Фото: Екатерина ЛЕСКОВА

В отличие от музейного экспоната, инструмент можно трогать и даже играть на нем. Раньше по пятницам и субботам ресторан приглашал пианиста, и тогда весь зал завороженно слушал либо рок-н-ролл, либо блюз, либо классику. Впрочем, посетители тоже могут испробовать свои таланты в музыке. Приходят в ресторан и артисты. Как правило, на корпоративы, свадьбы и банкеты — которые там тоже не редкость.

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