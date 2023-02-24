«Гретточку убили, изверги»: жители Хабаровска ищут бесследно пропавших щенков

Окровавленное тело Гретты убирал дворник, щенков так и не нашли Фото: предоставлено редакции "КП" - Хабаровск"
Уже больше недели две женщины в Хабаровске не могут найти себе места и не знают, что делать и куда обращаться за помощью – их любимую собаку Гретту зверски убили прямо во дворе, еще одна любимица Даша и четверо маленьких щенят бесследно куда-то пропали. В том, что собак отравили или застрелили, хабаровчанки не сомневаются, тело Гретты они видели своими глазами - дворник выкидывал окровавленный труп в мусорку, а вот тела остальных собак они до сих пор не могут найти…
Щенков подкинули к сараю в январе, когда стояли морозы Фото: предоставлено редакции "КП" - Хабаровск"
Хабаровчанки долгое время ухаживали за собаками, живущими во дворе, строили им шалаши, чтобы те не замерзли зимой, и никогда не замечали, чтобы собаки агрессировали на людей, но кому-то животные явно встали поперек горла, с ними систематически пытались «разделаться», сжигали будки, ругались на самих женщин, проклинали, что те пригрели во дворе свору, и грозились вырезать всех местных собак. Видимо, свои угрозы кто-то все-же воплотил в жизнь.
- Хожу несколько дней, ничего не могу найти, ни следов щенков, ни Дашки нет. Я думала, хоть Дашка живая, могла убежать. Мы думаем, что их убили, иначе куда бы они делись, их нет. Я их кормила утром и вечером, обычно они часов в 5-6 уже спят, а утром я пришла, их нет. Потом увидела, что дворник выкидывает тело собаки, смотрю, а это Греттка, я сразу расплакалась, - рассказывает «КП» - Хабаровск» Галина, хабаровчанка.
Гретта и Даша приняли их и опекали как своих детей Фото: предоставлено редакции "КП" - Хабаровск"
Галина говорит, что жители домов по близости на Трехгорной были недовольны тем, что она кормит собак. Все время соседи на нее ругались, материли и проклинали. Было дело, даже камнями в нее кидались. Так было, пока во дворе еще жили только Гретта и Даша. В январские морозы во двор подкинули четверых щенят, взрослые собаки приняли и защищали их, как своих детей. Неравнодушные взрослые кормили собак, а дети со всей округи приходили с ними поиграть.
- Собаки были добрые, очень контактные, даже детей в школу провожали. Их знали все на районе, они были чипированные, никого не обижали, всегда радовались, когда к ним приходили поздороваться, угостить лакомством. Щенят я хотела пристроить в добрые руки, но теперь уже некого пристраивать, - говорит редакции Виктория Фурман, хабаровчанка.
Тело второй собаки Даши так и не обнаружили Фото: предоставлено редакции "КП" - Хабаровск"
А 17 февраля Галина как обычно пришла с утра покормить собак, но обнаружила лишь пятна крови и тело Гретты, пытавшейся, видимо, спастись. С тех самых пор Галина просто в отчаянии, в разговоре она не может сдержать слез, как только вспоминает Гретту и Дашу, голос надрывается, хабаровчанка не понимает, как можно быть настолько бессердечным человеком, чтобы уничтожить беззащитных созданий.
Пускать ситуацию на самотек жительницы Хабаровска не намерены. По их мнению, собак застрелили и выкинули. Предположительно в то самое время, когда с собаками могли расправиться, многие в округе слышали хлопки, напоминающие звуки выстрелов. Женщины пытались поговорить с управляющей компанией, но там никакого ответа так и не добились, дворник же толком ответить тоже не смог, русский язык он знает плохо.
Хабаровчанки намерены довести дело до конца и найти виновного Фото: предоставлено редакции "КП" - Хабаровск"
Тем не менее, женщины не оставляют попыток добиться справедливости, Виктория уже написала заявление в полицию, сами они будут продолжать искать тела и выяснять, что произошло на самом деле. В сети уже начался резонанс по ‘nq теме, а неравнодушные хабаровчанки смонтировали ролик о своих собаках.
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