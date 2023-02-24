«Гретточку убили, изверги»: жители Хабаровска ищут бесследно пропавших щенков

Окровавленное тело Гретты убирал дворник, щенков так и не нашли Фото: предоставлено редакции "КП" - Хабаровск"

Уже больше недели две женщины в Хабаровске не могут найти себе места и не знают, что делать и куда обращаться за помощью – их любимую собаку Гретту зверски убили прямо во дворе, еще одна любимица Даша и четверо маленьких щенят бесследно куда-то пропали. В том, что собак отравили или застрелили, хабаровчанки не сомневаются, тело Гретты они видели своими глазами - дворник выкидывал окровавленный труп в мусорку, а вот тела остальных собак они до сих пор не могут найти…

Щенков подкинули к сараю в январе, когда стояли морозы Фото: предоставлено редакции "КП" - Хабаровск"

«Где же наши малыши?»

Хабаровчанки долгое время ухаживали за собаками, живущими во дворе, строили им шалаши, чтобы те не замерзли зимой, и никогда не замечали, чтобы собаки агрессировали на людей, но кому-то животные явно встали поперек горла, с ними систематически пытались «разделаться», сжигали будки, ругались на самих женщин, проклинали, что те пригрели во дворе свору, и грозились вырезать всех местных собак. Видимо, свои угрозы кто-то все-же воплотил в жизнь.

- Хожу несколько дней, ничего не могу найти, ни следов щенков, ни Дашки нет. Я думала, хоть Дашка живая, могла убежать. Мы думаем, что их убили, иначе куда бы они делись, их нет. Я их кормила утром и вечером, обычно они часов в 5-6 уже спят, а утром я пришла, их нет. Потом увидела, что дворник выкидывает тело собаки, смотрю, а это Греттка, я сразу расплакалась, - рассказывает «КП» - Хабаровск» Галина, хабаровчанка.

Гретта и Даша приняли их и опекали как своих детей Фото: предоставлено редакции "КП" - Хабаровск"

Соседи проклинали и бросались камнями

Галина говорит, что жители домов по близости на Трехгорной были недовольны тем, что она кормит собак. Все время соседи на нее ругались, материли и проклинали. Было дело, даже камнями в нее кидались. Так было, пока во дворе еще жили только Гретта и Даша. В январские морозы во двор подкинули четверых щенят, взрослые собаки приняли и защищали их, как своих детей. Неравнодушные взрослые кормили собак, а дети со всей округи приходили с ними поиграть.

- Собаки были добрые, очень контактные, даже детей в школу провожали. Их знали все на районе, они были чипированные, никого не обижали, всегда радовались, когда к ним приходили поздороваться, угостить лакомством. Щенят я хотела пристроить в добрые руки, но теперь уже некого пристраивать, - говорит редакции Виктория Фурман, хабаровчанка.

Тело второй собаки Даши так и не обнаружили Фото: предоставлено редакции "КП" - Хабаровск"

А 17 февраля Галина как обычно пришла с утра покормить собак, но обнаружила лишь пятна крови и тело Гретты, пытавшейся, видимо, спастись. С тех самых пор Галина просто в отчаянии, в разговоре она не может сдержать слез, как только вспоминает Гретту и Дашу, голос надрывается, хабаровчанка не понимает, как можно быть настолько бессердечным человеком, чтобы уничтожить беззащитных созданий.

Хабаровчанки добьются правды

Пускать ситуацию на самотек жительницы Хабаровска не намерены. По их мнению, собак застрелили и выкинули. Предположительно в то самое время, когда с собаками могли расправиться, многие в округе слышали хлопки, напоминающие звуки выстрелов. Женщины пытались поговорить с управляющей компанией, но там никакого ответа так и не добились, дворник же толком ответить тоже не смог, русский язык он знает плохо.

Хабаровчанки намерены довести дело до конца и найти виновного Фото: предоставлено редакции "КП" - Хабаровск"

Тем не менее, женщины не оставляют попыток добиться справедливости, Виктория уже написала заявление в полицию, сами они будут продолжать искать тела и выяснять, что произошло на самом деле. В сети уже начался резонанс по ‘nq теме, а неравнодушные хабаровчанки смонтировали ролик о своих собаках.

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