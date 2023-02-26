Избегал наказания 14 лет: мужчина из Комсомольска хотел посплетничать и забил приятеля до смерти

Следствие смогло собрать достаточно улик, чтобы обвинить мужчину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подозреваемого в ужасном преступлении будут судить в Комсомольске. По версии следствия, 33-летний мужчина виновен в непреднамеренном убийстве, совершенном в городе в 2008 году. В момент происшествия ему было 18 лет.

- Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Как считают правоохранители, 19 июля 2008 года мужчина пошел к 30-летнему приятелю в гости. Знакомый жил на улице Ленинградская в квартире. Подозреваемый изрядно выпил и хотел обсудить их общего друга, для чего и напросился к владельцу дома. Потерпевший открыл знакомому, но диалога не вышло. Гость накинулся на мужчину и начал избивать. Руками и ногами тот заколотил приятеля до смерти, самые серьезные удары пришлись на голову. Кто вызвал тогда медиков, неизвестно. Пострадавшего увезли в больницу, но помочь уже не смогли, он скончался в учреждении.

- Работа по поиску подозреваемого проходила в рамках расследования преступлений прошлых лет. Был проведен ряд следственных действий, а также судебные экспертизы. Это позволило предъявить мужчине обвинения в совершении преступления, - рассказали в СУ СКР по Хабаровскому краю.

Уголовное дело передали в Центральный районный суд Комсомольска. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы за преступление 14-летней давности.

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